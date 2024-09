La Fira Tarraco Manga llega a Tarragona este fin de semana

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Este próximo fin de semana, los días 28 y 29 de septiembre, Tarragona volverá a acoger la Fira Tarraco Manga, un acontecimiento que este año celebra su tercera edición y en el que el mundo del manga, el anime y los videojuegos van de la mano en una feria diseñada para atraer a seguidores de todas las edades.

Pokémon, One Piece, Naruto... son algunos de los ejemplos más conocidos en anime y manga, y si hablamos de videojuegos seguro que, durante la Fira, no pasarán desapercibidos los famosos Minecraft, League of Legends, Fornite o Tekken.

De hecho, Tarraco Manga ofrecerá múltiples contenidos como es el caso, por ejemplo, de talleres, conferencias, espacio de food trucks, artist alley, zona de merchandising, torneos en directo, arcade, gaming y retrogaming influencers, gamers, cosplayers, grupos de baile y música anime, kpop, jpop o idol, entre otros.

Así pues, se trata de un acontecimiento visual y musical que no dejará indiferente a los asistentes. La vivacidad de los bailes j-pop y k-pop se vivirá especialmente en el pabellón del recinto ferial, donde todo el fin de semana se han programado exhibiciones y diferentes masterclass para los más extrovertidos. Las instalaciones están situadas en el centro de la ciudad, lo que permite el acceso rápido de público procedente de otras poblaciones tanto con coche, tren, autobús o caminando.