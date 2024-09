Tarragona celebra la diada de Santa Tecla con una jornada repleta de actos

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Toc de Matinades en la plaza de la Font a primera hora de la mañana ha anunciado a los tarraconenses que hoy es Santa Tecla, uno de los días más fuertes de la fiesta repleto de actos para celebrar la fiesta de la patrona.

Por la mañana se ha celebrado la Ida a Oficio con el Séquito Popular y el saludo en la bandera por parte de los trompeteros municipales. Después ha tenido lugar el Oficio en la Catedral de la mano del Arzobispo de Tarragona, Joan Planellas. Mientras que a las 10 horas se ha hecho el traslado procesional de la reliquia del Brazo de Santa Tecla desde la capilla al altar mayor.

A las 11 horas, ha tenido lugar la tanda de lucimiento del Séquito Popular en la plaza de la Font. En este han participado el Drac, el Bou, la Víbria, el Griu, el Ball d’en Serrallonga, l’Àliga, la Mulassa, la Cucafera, el Lleó, los gegantons Negritos, los Gegants Moros y los Gegants Vells, el Ball dels Set Pecats Capitals, la Moixiganga, el Ball de Bastons, el Ball de Pastorets, el Ball de Turcs i Cavallets, el Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets, el Ball de Bastons de l’Esbart Santa Tecla, el Ball de Gitanes, el Ball de Valencians, el Ball de Cossis y el Ball de Titans. La tanda se ha acabado con los versots de los Diables contra Sant Miquel. El Ball del Patatuf de Tarragona se ha interpretado en lengua de signos catalana (LSC).

Una de las citas más destacadas de hoy es la diada castellera de los grupos tarraconenses delante del Ayuntamiento de la ciudad. Las collas han entrado en la plaza de la Font al toque de gralla y ritmo del timbal. Durante la jornada los Xiquets de Tarragona, Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo y Castellers de Sant Pere i Sant Pau esperan ofrecer las mejores construcciones de la temporada.

La diada consta de tres rondas, y el grupo que no complete las tres construcciones puede llegar a hacer hasta dos tandas más, manteniendo siempre el orden sorteado. Los pilares cerrarán la exhibición y se ejecutarán siguiendo también la orden sorteado y con el tradicional pilar en el balcón, donde sube la enxaneta. Finalmente, toque de vermú con los gralleros y los tamborileros.

Actos por la tarde

Hasta al inicio de la Procesión, los tarraconenses podrán venerar la reliquia del Brazo de Santa Tecla a partir de las 16 horas en la capilla de Santa Tecla, Catedral.

A las 18.15 horas tendrá lugar la Anada a la Professó con el Séquito Popular desde la plaza de la Font. El acto pregona la llegada de la Bandera de la ciudad y la corporación municipal. En esta los grupos se organizan para la procesión posterior a la calle de las Coques, la calle de Sant Pau, el pla de Palau, la calle del Claustre y la calle de las Escrivanies Velles.

La Professó del Braç de Santa Tecla empezará a las 19 horas desde el Pla de la Seu. Esta será la tercera y última salida al completo del Séquito Popular. Hacia las 20 horas, en el umbral de la Catedral, aparecerá el tabernáculo de la santa acompañado por la Cobla de Ministrers del Consejo Municipal, con el vestuario ceremonial de las grandes ocasiones rituales, y en este momento la Banda Unió Musical interpretará la Marcha de Santa Tecla y los campaneros pondrán en marcha los toques de professó hasta perder de vista la reliquia. El Capítulo de la Catedral, el clericato, la Bandera de la ciudad, los representantes de las ciudades hermanas y la corporación municipal, con escolta de macers, uxiers y Guardia Urbana de gran gala, cerrarán la procesión.

Todo el tramo de la calle de Santa Anna se convertirá esta tarde, y mientras dure la professó, la Calle del Silencio, un espacio tranquilo, sin uso de pirotecnia y donde todos los sonidos y músicas evolucionarán de manera más silenciosa, y por lo tanto adaptado a las personas con diversidad funcional e hipersensibilidades sensoriales. Y la plaza del Esperidió estará reservada para personas con movilidad reducida.

El itinerario de la Professó será: pla de la Seu, c. Pare Iglésias, c. Merceria, pl. de las Cols, c. Major, bda. Misericòrdia, c. Cós del Bou, bda. Peixateria, Pilats, pl. del Rei, c. Santa Anna, pl. del Fòrum, c. Nou del Patriarca y pla de la Seu.

La Entrada del Brazo de Santa Tecla tendrá lugar a las 21 horas, aproximadamente, en el Pla de la Seu. Aquí la reliquia volverá a la Catedral, todo el Séquito Popular se abrirá a su paso y ejecutará un baile conjunto. Bailes, bestiario, entremeses y representaciones alegóricas la saludarán. Los castellers alzarán pilares. Las campanas y las salvas pirotécnicas marcarán el paso del brazo, y se precipitará la colección de fuegos artificiales, el oropel dorado y la joya pirotécnica de la palma del martirio preparada por la Pirotecnica Poleggi de Canepina (Italia). Al acabar, se cerrará la reliquia del Brazo de Santa Tecla en su capilla.

Acto seguido desde el pla de la Seu se iniciará la Anada de Professó con la Bajada del Séquito. Costaleros, bailadores y músicos enfilarán la calle Major hasta llegar a la plaza de la Font. Como en la Víspera, los once grupos entre el Ball de Bastons y la Moixiganga ofrecerán simultáneamente su exhibición. Entre las danzas y los entremeses se podrá ver, por única vez, la figura bastonera de la Mort del Dimoni, en medio del fuego de azufre.

Finalmente, a las 23 horas, desde la punta del Miracle se hará el castillo de fuegos de Santa Tecla de la mano de la Pirotecnica Poleggi de Canepina (Italia).