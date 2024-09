Mikel Vicente: «Cuidar la salud mental es importante para prevenir el Alzhéimer y evitar que avance»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

La Unidad de la Enfermedad del Alzhéimer de la Xarxa Santa Tecla tiene, entre otros, el objetivo de impulsar el diagnóstico precoz de este trastorno cognitivo. Hablamos con uno de sus neurólogos, Mikel Vicente, sobre el cual podemos hacer para prevenir esta patología, como tratarla en sus estadios iniciales y qué innovaciones están impulsando en el ámbito de la diagnosis.

—Qué síntomas nos pueden hacer saltar las alarmas?

—A menudo pensamos que lo que es preocupante son olvidos como por ejemplo no encontrar las llaves o no saber qué querías coger a la nevera, pero no tienen por qué ser el inicio de la enfermedad. Nos tiene que preocupar más cuando vemos olvidos de la memoria episódica, aquella que hace referencia al qué, el como y el cuando de episodios autobiográficos. Asimismo, hay otros síntomas que también nos pueden alertar como cambios en el carácter y el comportamiento o cambios en la percepción sensorial.

—Qué podemos hacer para prevenir el Alzhéimer?

—El principal factor de riesgo es la edad y este, evidentemente, no es modificable. Pero hay otros aspectos que sí que lo son, vinculados al estilo de vida y también a factores sociales. La obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes o el consumo excesivo de alcohol aumentan el riesgo de sufrir la enfermedad. Por lo tanto, hay que evitarlos. Por otra parte, las enfermedades que nos privan de los sentidos, como los problemas de audición o las cataratas, también pueden ser un factor de riesgo, porque aíslan. El aislamiento social aumenta las posibilidades de sufrir Alzheimer y hace que avance más rápidamente cuando se tiene.

—Mencionaba factores sociales. ¿Cuáles?

—Una baja escolarización predispone a un mayor riesgo de sufrir Alzhéimer y otros tipos de demencia. Al fin y al cabo, el cerebro es como un músculo. Cómo más lo ejercitamos, más preparado lo tenemos y, en caso de sufrir la enfermedad, su avance es más lento.

—La depresión o el estrés pueden aumentar las posibilidades de desarrollar la enfermedad?

—Ciertamente. Cualquier problema de salud mental supone un factor de riesgo. Por eso, cuidar nuestra salud mental también es importante, tanto para prevenir el Alzhéimer como para evitar que se desarrolle rápidamente, una vez diagnosticado.

—Qué se puede hacer cuando se tienen los primeros síntomas?

—Por una parte, hay que seguir un tratamiento farmacológico de la enfermedad, pero también de otras patologías que el paciente tenga, como la diabetes o la hipertensión, que tienen una incidencia directa en el desarrollo del Alzhéimer. De la otra, tenemos los tratamientos no farmacológicos que incluyen desde el ejercicio físico a la estimulación cognitiva. Además es muy importante la socialización de las personas que sufren esta enfermedad para evitar que se aíslen.

—Son pioneros en la diagnosis y estudio de la enfermedad con biomarcadores. ¿En qué consiste?

—Los biomarcadores nos permiten hacer una diagnosis precoz del deterioro cognitivo en pacientes que no se encuentran en un estadio clínico de demencia. Para hacerlo, realizamos una punción lumbar, una prueba similar a cuándo se administra anestesia epidural. Hacemos la punción para extraer líquido cefalorraquídeo que analizamos para localizar estos biomarcadores que nos indicarán si la persona tiene o no Alzhéimer. Hay que destacar que en los últimos meses hemos incorporado la detección de algunos biomarcadores en el plasma, cosa que todavía facilita más el procedimiento, porque sólo hay que hacer una analítica de sangre.

—La Unidad atiende a más de un millar de personas del Tarragonès y del Baix Penedès. ¿Qué servicios se les ofrece?

—Somos un equipo multidisciplinar, con atención en el hospital y a los centros de salud. De hecho, estos últimos son los que hacen la detección inicial y también el seguimiento del paciente. Aparte, también intervienen los trabajadores sociales, que guían a las familias a la hora de tramitar ayudas para la dependencia y otras cuestiones; el equipo de neuropsicología, que, entre otras cosas, trabaja la estimulación cognitiva. Y no nos podemos olvidar del equipo de radiología y laboratorio que han sido clave para poder sacar adelante el proyecto de los biomarcadores, ofreciéndonos disponibilidad y facilidades para poder hacer las punciones y tener los resultados, sin tener que estar pendientes de listas de espera, cosa que agiliza el diagnóstico y el inicio del tratamiento.