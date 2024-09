Griselda Pastor: «A los estudiantes de Periodismo les diría que han escogido el mejor trabajo del mundo»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

Para una periodista, escribir y pronunciar un pregón debe ser un ejercicio relativamente fácil. ¿Lo tienes ya a punto?

«He empezado a darle vueltas y a escribir alguna cosa, pero todavía no sé qué saldrá. Cuándo el alcalde me llamó me explicó que habían pensado en mí por mi trayectoria, pero también porque querían poner el acento en la importancia de los medios de comunicación y en la libertad de expresión en este momento de crisis, y me pareció bien. Intentaré hacer un poco de cóctel con todo eso y con la ciudad de Tarragona, porque la fiesta es una cosa especial y, por lo tanto, no tiene que ser un discurso ni una conferencia. Además, se hace desde el balcón, así que también tiene que ser corto».

¿Qué supuso para ti recibir este encargo?

«Me sorprendió mucho y me pareció que no podía decir que no. Las fiestas de Santa Tecla siempre me han gustado, pero nunca me habría imaginado que me pedirían que hiciera el pregón. Estas cosas siempre me han parecido de gente más mayor... Ya sé que yo también lo soy, pero no me siento.

Eres tarraconense, pero el trabajo te ha llevado lejos, a Bruselas. ¿Qué relación mantienes con tu ciudad?

«Vengo a menudo, porque tengo la familia y porque estoy en tratamiento por un cáncer y tengo controles cada mes. Mi padre se murió en junio, pero yo siempre he intentado ir viniendo una semanita, un fin de semana largo... Ahora paso aquí unos diez días al mes».

¿Cómo te encuentras Tarragona, tú que te la miras con ojos de fuera?

«A mí, esta ciudad me gusta mucho. Sé que la gente que vive allí piensa que está sucia, pero yo vengo de Bruselas, y allí todavía se baja la basura a la calle. Se deja en el suelo, en la acera, por la noche, y la pasan a recoger de madrugada. Claro está que en Tarragona lo veo... Hoy, por ejemplo, he salido del agua al Miracle, he subido a pie y me he cruzado con una rata en las duchas. Es evidente que la limpieza podría ser mejor. Después, fui a ver una exposición al antiguo Banco de España y me cayó el alma a los pies de ver que tengamos edificios como estos en estas condiciones... Pero la ciudad lo aguanta todo. Y es un gozo caminar, tocar ferro, subir a la Parte Alta o bajar al Serrallo».

Empezaste a trabajar en Ràdio Reus. La prensa local ha sido una gran cantera de periodistas.

«Sí, y pienso que el periodismo local es imprescindible, porque te obliga a desarrollar un sentido de la responsabilidad que es muy difícil que lo puedas trabajar en otros lugares. Aquí, a la gente que es noticia te la encuentras, y tienes que poder responder de lo que has dicho o has escrito. Eso hace que te sientas muy responsable de la información, porque entiendes muy bien la importancia que las noticias pueden tener para la gente afectada. No puedes decir, sencillamente, El alcalde es un ladrón. Puedes decir hay una denuncia por corrupción contra el alcalde de la ciudad y eso se ve en tal juzgado. Y tú sabes que, cuando te encuentres a su hermana en la panadería, le dirás Me sabe mal. Eso, en una sala de prensa europea, no lo tienes, porque los sujetos están muy lejos. Esta distancia es muy negativa, porque te permite soltarte en situaciones en que es muy importante controlar bien, comprobar mucho y entender el porqué de las cosas».

La manera de hacer periodismo y de consumir la información ha cambiado mucho en muy poco tiempo. ¿Te has visto forzada a adaptarte de alguna manera?

«En las instituciones europeas yo he seguido haciendo periodismo de calle. Cubrir la Unión Europea sin estar en los lugares es imposible. O es posible, pero entonces irás siempre detrás de la noticia, no conocerás a la gente, no sabrás qué está pasando y, posiblemente, tendrás problemas para entenderlo. Si no vas a las ruedas de prensa tienes un problema, porque nunca podrás formular la pregunta que consideras que es necesario que te respondan. Y si vas sólo un día, te costará más que te den la palabra, porque ni tú entenderás cómo funciona la sala de prensa, ni el otro te la dará, porque no te ha visto nunca. Por eso es tan importante estar en los lugares, y yo lo he seguido haciendo. Evidentemente, utilizo muchos otros instrumentos que ahora tenemos al alcance y que nos facilitan el trabajo... Especialmente desde la covid. En aquella época seguimos trabajando sin salir de la habitación».

Este septiembre centenares de jóvenes empezarán los estudios de Periodismo en la universidad. ¿Qué les dirías sobre la profesión?

«Creo que ser periodista es hacer un trabajo muy importante. Casi todos lo son, pero este te permite ser el puente con la realidad y las instituciones. Puedes explicar las cosas para provocar reacciones, que es lo que esperas que pase cuando las explicas. Decir Esta es la situación, ¿por qué nadie está haciendo nada? También les diría que han escogido uno de los mejores trabajos del mundo y que no se cansen nunca, de que no confíen en las fuentes, por muy amigas que sean, y que lo vivan a tope.