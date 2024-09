El TSJC da la razón al Ayuntamiento de Tarragona y desestima el recurso de ERC por Inipro

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El mes de junio de 2023 el alcalde Tarragona, Ruben Viñuales, firmó un decreto por retirar el Ayuntamiento como acusación particular del caso Inipro, donde se acusa, entre otros, el exalcalde de la ciudad Josep Fèlix Ballesteros. Ante esta decisión, el grupo municipal de ERC presentó un recurso de apelación para suspender cautelarmente el decreto. Este martes, la sección quinta de la sala del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó el recurso de los republicanos y da así la razón al Ayuntamiento. Además, obliga a la parte actora, formada por los entonces consejeros republicanos a pagar los costes judiciales, que pueden llegar a los 1.200 euros.

Según fuentes jurídicas de ERC, sin embargo, «el TSJC no ha avalado la decisión de desistir de la acusación particular porque no se puede pronunciar sobre el fondo del asunto». En este sentido, añaden que la apelación «no era sobre la decisión del Ayuntamiento, sino sobre la decisión del juzgado de no suspender cautelarmente esta decisión». Por todo ello, dicen, «la sentencia nos favorece» y «el pleito continúa bien vivo en el Juzgado Contencioso 1 de Tarragona».

El alcalde Viñuales manifestó, después de firmar el decreto que eliminaba la acusación particular del consistorio, que se trataba de una «personación extemporánea y inútil procesalmente, que no sirve para nada» porque, explicaba, el anterior gobierno municipal se personó en la fase de presentación del escrito de acusaciones. El caso Inipro investiga la presunta trama de corrupción en que se habrían desviado 276.157,31 euros del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) al PSC.