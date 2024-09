Galopando sobre la condición humana

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

El protagonista es un caballo, pero no es una historia de caballos. No es, ni siquiera, una historia de animales. Al bosc vermell, un cavall fuig (Angle Editorial), libro ganador de la 34.ª edición del Premi Ciutat de Tarragona de Novel·la Pin i Soler es «la historia de un caballo, pero, sobre todo, de las personas que pasan por la vida de este caballo».

Con estas palabras arrancaba la presentación de la novela de Marta Soldado, que se hizo la noche del martes en el Antic Ajuntament de Tarragona. La autora estuvo acompañada de la periodista Núria Cartanyà y la también escritora Mònica Batet. «Al bosc vermell, un cavall fuig es una historia original, escrita con un estilo singular, a ratos poético, aparentemente muy relajado, que hace disfrutar muchísimo de la lectura», aseguraba la editora de Angle, Rosa Rey.

La historia que ha hecho ganar el Pin i Soler a Marta Soldado arranca muy cerca de Chernobil, durante la guerra de Rusia y Ucrania. Allí, un caballo Przewalski –la única raza de caballos salvajes que existe en el mundo– es herido y, a partir de aquí, el animal iniciará un recorrido geográfico, pero también vital, en el que tendrá que convivir con una especie que hasta entonces le es desconocida: los humanos. «Esta raza de caballos fue domesticada por el pueblo mongol, pero con el tiempo se hizo salvaje. Este viaje a la inversa me interesó muchísimo», explicaba la autora.

Soldado detalló también que, pese a que el caballo es el esqueleto de la narración, se resistió a darle la voz de narrador. «Los animales que hablan no me gustan», admitía. Es por eso, explicaba, que muchos pasajes de la historia tienen un tono claramente poético: «La poesía consigue precisar aquello que a la prosa le cuesta. Al tratarse de un animal, el onirismo me lleva allí donde la razón no podría llegar, que es la objetividad de un caballo».

La misma autora explicó también que, aunque la novela arranca desde la perspectiva de los caballos salvajes, con una imagen un punto bucólica y con regusto de paraíso efímero, la historia no es un manifiesto animalista, aunque destila una preocupación por el trato que reciben estos animales en determinadas actividades humanas.