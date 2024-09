DJ Rayo: «Compaginar el trabajo de DJ con las fiestas de Santa Tecla es intenso pero muy satisfactorio»

Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

La profesión de DJ no es una muy común. ¿Cómo ha llegado hasta aquí?

«Empezó como un hobby, la verdad. Siempre me ha gustado mucho y con el tiempo me fui poniendo cada vez más. Evidentemente, no empecé pinchando en fiestas mayores, mis inicios son mucho más humildes. Al principio iba por locales pequeños, y poco a poco, la gente me fue conociendo y, si te lo tomas seriamente, te van llamando para hacer más cosas. Al final, si tú te lo pasas bien, eso se contagia al público».

¿Cree que la versión estereotipada del oficio se acerca a la realidad o está ya un poco cansado de los tópicos que le acompañan?

«Creo que todos los oficios relacionados con la vida nocturna vienen con muchos prejuicios. Es fácil dejarse llevar si no estás en el mundillo, pero trabajar de noche no quiere decir que tengas que salir de fiesta hasta perder la cabeza. Tienes que tomarte este trabajo como cualquier otro y ser serio. Si no, puedes pasártelo bien un par de días, pero no durarías mucho. Es una profesión que te tiene que gustar mucho, pero si lo haces bien, es muy gratificante».

¿Cuáles son sus acontecimientos favoritos en los que pinchar?

«Qué pregunta más difícil. Yo me lo paso muy bien poniendo música, esté donde esté. Y si veo que la gente se está divirtiendo y bailando, ya es como si estuviera en una nube. Si tuviera que escoger, te diría que en las Revetlles Liles me lo paso bomba, pero también me gustan mucho los vermúes electrónicos. La hora del vermú es un momento muy chulo para poner música».

¿Hay algún bolo que recuerde con especial ilusión? Uno que diga: «Este no lo olvidaré nunca»

«Los disfruto todos muchísimo, pero uno de los que recuerdo con más emoción fue cuando pinché después de Doctor Prats y Els Catarres hace unos cinco años. También recuerdo un concierto con Melendi delante de 5.000 personas, fue una locura».

Este sábado será el responsable de cerrar el concierto de Mushkaa y Figa Flawas. ¿Cómo se siente?

«Estoy muy emocionado, será el acto más grande en el que he pinchado nunca en Tarragona. Es una responsabilidad pero también un gran honor. Evidentemente, también estoy muy nervioso, pero eso siempre, sea para 50 personas, para 200 o para 2.000. No obstante, tengo muchas ganas de cerrar esta noche. Es un gran reto y un sueño hecho realidad».

En muchos programas de fiestas le llaman «el DJ más Serrallenc». ¿Es este un branding que ha escogido?

«No lo he escogido yo, pero creo que me identifica bastante. Me siento muy orgulloso de ser del Serrallo, y no sé si seré «el más serrallenc», pero sí que me siento mucho».

Entiendo que su identidad como serrallenc y como tarraconense es muy importante para usted.

«Sí, la verdad es que siempre he estado muy implicado en las fiestas de Tarragona. Aparte de pinchar, hago castells con la Jove, toco los timbales, voy a procesiones... He participado en todo lo que he podido, desde Sant Magí hasta Santa Tecla, la Semana Santa... Todo lo que se hace en Tarragona me apasiona, y ser parte de estos acontecimientos es un sueño hecho realidad».

¿Cómo se compagina todo esto con ser DJ? Les fiestas deben ser unos días bastante intensos...

«¡Durmiendo poco! Pero eso también es lo que hacen la mayoría de los tarraconenses durante las fiestas. Efectivamente, es una época muy intensa, pero también muy satisfactoria. No cambiaría nada».

Algunas personas lo consideran un icono de las verbenas tarraconenses. ¿Está de acuerdo?

«No, de ninguna manera. ¡Soy sólo uno más! Hay mucha gente en Tarragona que son auténticos iconos, pero yo no. Simplemente hago lo que me gusta».