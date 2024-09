Más de 160 edificios de Tarragona presentan lesiones que implican un riesgo para las personas

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Tarragona (COAATT) ha informado de que Tarragona cuenta con 303 edificios que presentan lesiones graves y de este, 163 tienen un riesgo para las personas. La muestra se ha hecho sobre 551 edificios de la ciudad.

Las cifras las ha proporcionado un día después del desalojo de un edificio de la calle Unió por peligro de hundimiento del tejado. Además, desde la entidad explican que se han reparado 64 edificios con deficiencias graves, cifra que supone un 23%.

Aproximadamente, un 30% de los edificios inspeccionados presentan lesiones graves y que pueden implicar un riesgo para las personas. De los 303 edificios con lesiones graves, 64 han hecho obras de reparación de las mismas, aproximadamente un 21%.

Respecto de la gravedad de las patologías identificadas, 163 edificios presentan lesiones que implican un riesgo para las personas. En este caso se trata casi siempre de problemas puntuales, no generalizados, y que, excepto en dos casos no implican ningún riesgo para la integridad del inmueble.

En Tarragona, como el resto del territorio, a la falta de cultura de mantenimiento se suma una situación económica difícil para las comunidades de propietarios. Este problema se arrastra desde finales de la década anterior y ha provocado el envejecimiento del parque, un problema cada vez más importante.

El COAATT ha recordado que situaciones como la vivida en la calle Unió, donde se ha tenido que hacer un desalojo de urgencia, pone de manifiesto que hace falta una verdadera cultura de la conservación de los inmuebles y, de manera especial, se requiere una intervención, control y seguimiento por parte de los servicios técnicos de los ayuntamientos.

El Colegio argumenta que la única forma de prevenir lesiones graves en los edificios pasa por exigir a los propietarios de los edificios más antiguos que pasen la Inspección Técnica de Edificios, la ITE.

Los arquitectos técnicos insisten en que la ITE no es sólo un trámite administrativo, si no que se trata de una inspección que aporta unos resultados que la propiedad tiene que asumir como sedes. Además, añaden que cuando la ITE determina ciertas recomendaciones, deficiencias, como que se tienen que hacer estudios más exhaustivos, pruebas, revisiones uno obras, hace falta que los propietarios hagan el posible para cumplir las recomendaciones y, sobre todo, si estas hablan lesiones que se consideran importantes o graves. En este sentido, las comunidades de propietarios tienen que ser conscientes que invertir en mantenimiento y conservación reducirá considerablemente los gastos que les genera no hacerlo.

Por su parte, las Administraciones Públicas tienen que asumir también su parte de responsabilidad y plantear todo un conjunto de políticas activas, como la aplicación de un IVA reducido, la incentivación fiscal y el incremento de las ayudas a la rehabilitación. Son necesarias un conjunto de medidas económicas dirigidas a la rehabilitación de espacios urbanos, edificios y viviendas, y sobre la cual el COAATT está informando estos días.

Siguiendo en esta línea, el Colegio manifiesta que cuando los técnicos informan de deficiencias graves o muy graves en la presentación de la ITE, se informa también en el ayuntamiento y, por lo tanto, haría falta que la administración esté pendiente vigilante la concesión de licencias y que la Generalitat haga un seguimiento en estos casos.

El COAATT reclama la publicación de información sobre las ITE y sus resultados para poder implicar a los técnicos en los posibles encargos profesionales que se hagan sobre edificios y sobre valoraciones en posibles compra-ventas.