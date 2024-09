La ONCE reúne en un desayuno a ciegas a los cuatro últimos alcaldes de Tarragona

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Este lunes, dentro de las actividades de la Semana del Grupo Social ONCE en Cataluña, bajo el lema IGUALES. Para hoy. Para mañana, Rubén Viñuales, Pau Ricomà, Josep Fèlix Ballesteros y Joan Miquel Nadal, los cuatro últimos alcaldes de la ciudad de Tarragona, se han puesto en la piel de una persona ciega disfrutando de un desayuno a oscuras.

Los cuatro políticos, que comprenden los mandatos del Ayuntamiento de Tarragona desde 1989 y hasta la actualidad, han experimentado, en primera persona, como es la vida cotidiana de una persona ciega en un acto tan necesario y común como es alimentarse. Así, con los ojos tapados con un antifaz y con las indicaciones de un Técnico en Rehabilitación de la ONCE han aprendido a localizar la comida en el plato, a ponerse azúcar en el café o a beber «sin ver».

El acto ha contado con la participación Josep Vilaseca, director de la ONCE en Tarragona; Arantxa Vallespi, subdirectora de la ONCE en Tarragona; y Rafi Pérez, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Tarragona.

Semana del Grupo Social ONCE en Cataluña

Les actividades de la Semana del Grupo Social ONCE en Cataluña tienen una finalidad múltiple: compartir las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad visual; amplificar la necesidad de disponer de entornos, bienes y productos accesibles e inclusivos; visibilizar la importancia de la igualdad de oportunidades de todas las personas, y potenciar los valores de la ilusión, la solidaridad y la suerte como tesoros que compartimos cada día con la sociedad. Y, especialmente, sensibilizar la ciudadanía dándole la opción de ponerse en la piel de una persona ciega.

Los 18 centros y agencias que la ONCE tiene en Cataluña (Barcelona, Badalona, El Prat de Llobregat, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Molins de Rei, Sabadell, Terrassa, Vic, Vilanova y La Geltrú, Gerona, Blanes, Figueres, Lleida, Reus y Tarragona) acogerán del 14 al 21 de septiembre de 2024 el programa de actividades de La Setmana del Grup Social ONCE en Cataluña, que culminará con la celebración del Día de la Gran Familia de Grupo Social ONCE en Cataluña, el domingo 22 de septiembre, en Montserrat, coincidiendo con la conmemoración del Milenario de su creación.