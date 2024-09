El gobierno de Tarragona prevé congelar tributos, pero reformulando la tasa de la basura

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Tarragona ha iniciado los primeros contactos con la oposición para definir los presupuestos del 2025. De manera paralela, el ejecutivo socialista trabaja en la confección ordenanzas fiscales. Para este año, se incrementó el IBI (7,4%), el ICIO (33%), la tasa de ocupación de las terrazas (20%) y el recargo del IBI sobre los pisos vacíos, que pasó del 50 al 150%. Este año, la previsión es que no se produzcan prácticamente cambios. La razón es que el gobierno prevé no tocar tributos de cara al próximo año.

«No aumentaremos la presión fiscal», asegura la consejera de Hacienda, Isabel Mascaró, quien destacaba el esfuerzo que ha tenido que hacer este año a la ciudadanía con la subida general de impuestos y tasas. Este incremento impositivo, avalado por Junts y ECP, se hizo para tapar el agujero económico de 14 millones de euros que aseguró el alcalde, Rubén Viñuales, que sufría el Ayuntamiento. Para el 2025, el equipo de gobierno prevé congelar tributos. Eso sí, el ejecutivo trabaja en la actualización de la tasa de la basura.

El pasado mes de mayo, se creó una comisión a petición de ECP para reformular este canon. «Se tiene que redistribuir el coste de la recogida», señala Mascaró, quien apunta que es un «imperativo legal». Sin embargo, la edil asegura que, con esta actualización, «el Ayuntamiento no ingresará más dinero por la basura, sino que se ajustará la tasa en función de la capacidad económica de los ciudadanos».

Reuniones con la oposición

Mascaró se reunió el martes con Junts, ECP y los no adscritos —ex de Vox-, Javier Gómez y Jaime Duque. Los comunes y los juntaires han dejado claro que no iniciarán las negociaciones para el presupuesto del 2025 hasta que el gobierno no revise la ejecución de los acuerdos que cerraron para el de 2024. En los próximos días, el ejecutivo socialista se reunirá con el PP, ERC y Vox.