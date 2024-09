Dar voz y un espacio festivo a la discapacidad

Publicado por Anna Ferran Verificado por Creado: Actualizado:

Si Santa Tecla está dando pasos hacia una fiesta más inclusiva, no es de extrañar que este año su Perpetuador sea Romà Solé, una de las personas pioneras en alzar puentes entre la fiesta y la discapacidad. Solé fue uno de los impulsores de la Festa per a Tothom. También está vinculado con el Eclèctic Festival y es miembro de la Colla de la Geganta Frida, y conviviendo con una parálisis cerebral. Al fin y al cabo hace más que merecido el reconocimiento que recibirá hoy, en el marco de la Crida.

«Agradezco de todo corazón este nombramiento. Cuando me llamó la consejera pensé que podía ser más coral y que fuera para la peña Festa per a Tothom», comenta con humildad. Para él, lo más relevante de la distinción es que «signifique que nuestra mirada sobre el hecho de la discapacidad haya calado de alguna forma en el imaginario colectivo de ciudad». La consolidación de la Festa per a Tothom es el ejemplo más claro que así está siendo.

Cuando se impulsó el programa, en 1991, se trataba de un campo de trabajo con voluntarios de todas partes Europa, para integrar a las personas con discapacidad en la vida festiva. Con el tiempo, esta iniciativa se ha consolidado hasta convertirse en un programa municipal que recibe el apoyo de Dow. «En 1995, editamos una camiseta con el lema Un lustre de Festa per a Tothom. Queríamos celebrar el hito, porque no nos lo creíamos y este fin de semana ya viviremos la 34.ª edición», recuerda Solé.

Diluir las diferencias

Para el Perpetuador, las claves del éxito de la Festa per a Tothom son dos. Por una parte, el hecho de incitar las ganas de fiesta en un colectivo que «quizás antes no se sentía demasiado convocado a participar». De la otra, el hecho de estar planteada como una peña festiva. «Pretendíamos diluir las distinciones entre personas con y sin discapacidad y todos juntos hemos descubierto otra de las muchísimas formas de vivir Santa Tecla», asegura.

Más allá de los buenos momentos, el legado de este programa se ve materializado en la construcción de la Geganta Frida y la creación de su colla. «El mundo geganter nos ha acogido exquisitamente. Es una gozada», comenta Romà Solè, quien asegura que la gente de la colla no sólo son portadores de una geganta sino también «del deseo de ser partícipes de la cultura popular y de la construcción de comunidad». Y añade: «queremos creer que dando vida a esta figura municipal hacemos ciudad y al mismo tiempo la representamos por todo el territorio relacionándola con unos valores, los de la pintora Frida Kahlo, que nos inspiran».

Un futuro más inclusivo

Estas iniciativas han sido, sin duda, claves para visibilizar la necesidad de incluir más la discapacidad en la fiesta. De hecho, este año han sido diversos los municipios del Camp que han adoptado medidas inclusivas en sus fiestas mayores, entre ellos Tarragona. «Creo que la cosecha de nuevas propuestas en esta dirección será buena en los próximos años», opina Solé. Y concluye: «Esperamos que todo haga que haya un avance en las medidas de inclusión, en la mejora de la accesibilidad y en la exigencia del cumplimiento de los derechos».