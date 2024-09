El proyecto que prepara a personas con discapacidad intelectual para ser árbitros de fútbol con parada en Tarragona

Los árbitros que han realizado la formación dirigirán sus primeros partidos en el torneo By My Referee.Cedida

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Entre los días 9 y 12 de septiembre, las instalaciones deportivas del Atlétic Lleida y el Nou Estadi Costa Daurada del Nàstic de Tarragona acogieron la primera jornada de formación de «Be My Referee». Esta iniciativa, impulsada por Fundación Mi Alex, Down España y AGF Genuine Experiences, busca avanzar en la inclusión dentro del fútbol, centrando sus esfuerzos en un colectivo fundamental para el desarrollo de los partidos: los árbitros.

En esta prueba piloto, participaron 13 jóvenes con discapacidad intelectual, provenientes de Lleida, Tarragona y Huesca. La formación la llevaron a cargo tres árbitros profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como Jorge Figueroa, Olatz Rivera y Luis Mario Milla, quienes ejercen en competiciones como LALIGA EA Sports y LALIGA F, LALIGA Hypermotion y competiciones internacionales UEFA y FIFA. Durante los cuatro días de entrenamiento, los alumnos recibieron tanto formación teórica sobre las normativas del fútbol como práctica, en la que se enfrentaron a situaciones reales de juego y dirigieron partidos de entrenamiento.

En la rueda de prensa de presentación del proyecto, Jorge Figueroa, destacó: «Con el apoyo adecuado, el colectivo de personas con discapacidad intelectual tiene la capacidad de participar como árbitros en partidos de fútbol y transmitir los verdaderos valores del deporte a través del arbitraje». Por su parte, Desiré, una de las alumnas de 'Be My Referee', expresó su alegría y agradecimiento: «Estoy muy feliz de tener esta oportunidad, de luchar por nuevos objetivos, y espero que sigamos rompiendo barreras en el mundo del deporte».

José Gutiérrez, director de Programas de Down España; Alberto Puig, director de la Fundación Mi Alex; y Conxita Esteve, directora de AGF, resaltaron que los verdaderos protagonistas del proyecto son los futuros árbitros. Además, subrayaron el impacto inclusivo y transformador de 'Be My Referee', que utiliza el fútbol como plataforma para generar cambio social y que espera que más organizaciones y entidades decidan unirse a este proyecto integrador. La primera formación culminó con una ceremonia en la que se entregó a cada alumno una camiseta oficial de árbitro, simbolizando el inicio de su camino en el arbitraje.

Tras la exitosa realización de esta prueba piloto, los impulsores del proyecto se mostraron satisfechos y optimistas por consolidar una propuesta que pone el foco en la inclusión y demuestra que, con las oportunidades adecuadas, los límites pueden superarse, permitiendo a todos participar en igualdad de condiciones.

El proyecto continuará con la creación de una comisión compuesta por representantes del ámbito social, deportivo y futbolístico, cuyo objetivo será garantizar el avance y éxito de esta iniciativa. Además, los árbitros que han realizado la formación dirigirán sus primeros partidos en el torneo By My Referee, que se realizará en las instalaciones del Nàstic de Tarragona a finales de octubre de 2024, y contará con la presencia de varios equipos formados por personas con discapacidad intelectual.