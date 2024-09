Montserrat Abelló, más perdurable todavía

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

I ara, asseguda al llindar de casa meva, soc amb vosaltres. Estos versos del poema Retorn que la poeta tarraconense Montserrat Abelló escribió el año 1960 encabezan el mural que, esta misma semana, se está terminando en la calle de Apodaca número 23 de Tarragona. La obra quiere ser un homenaje a la figura de esta escritora primordial, y por eso se ha escogido recordarla en un muro de la casa donde nació el año 1918.

El mural es obra de la artista andorrana Samantha Bosque, amiga de la familia Abelló y con una amplia trayectoria tanto en la pintura de pequeño formato como en muralismo urbano.

Junto con los versos, Samantha está terminando un retrato de Montserrat Abelló en que se la puede ver escribiendo, concentrada, ya en la edad adulta. La pintura es en blanco y negro, y se prevé que esté terminada antes del fin de semana.

Para ejecutar la obra, Samantha ha trabajado a partir de una fotografía, sobre la cual ha realizado una cuadrícula que le ha servido para trasladarla, a escala, al muro. «En trabajos como estos, las cosas simples son las que funcionan mejor». El principal problema para pasar del papel al muro, explica, radica en las proporciones: «Cuando trabajas con andamios, no tienes perspectiva y, por lo tanto, el dibujo no se puede hacer a mano alzada, porque no tienes bastante distancia para ver si lo que dibujas está compensado». Cuando se pinta así, afirma, «si te equivocas un poco, enseguida se ve mucho» Así y todo, admite, «con tantos años de experiencia, cuando lo miro enseguida veo si hay alguna cosa que chirría».

En el caso del muro dedicado a Montserrat Abelló, Samantha ha tenido un visto bueno que la hace sentir especialmente satisfecha: «Miquel Bofill Abelló, hijo de Montserrat Abelló, vino, lo miró, y me dijo: Sí, es ella».

Esta obra es iniciativa del arquitecto Ramon Aloguín a partir del conocimiento con la familia de la poeta, y ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Tarragona, los promotores del edificio de la calle Apodaca y Voces de mujer en Tarragona. La voluntad de los impulsores del muro es que la obra sea perdurable en el tiempo. «Por eso utilizo pinturas de revestimiento de fachada, un material industrial que tiene la garantía que, como mínimo, durante diez años, estará perfecta».

Este mural formará parte de la ruta Mujeres por las calles de Tarragona, una visita guiada a cargo de Ramon Aloguín que se hará los sábados 14 y 21 de septiembre y que tendrá como parada final la obra de la calle Apodaca. La actividad es gratuita con inscripción previa a la web inscripcions.tarragona.cat

