Liberan las 36 tortugas nacidas en Tarragona que han necesitado incubación artificial

Las 36 tortugas que nacieron el jueves pasado en la playa de la Savinosa de Tarragona pero que han necesitado incubación artificial para garantizar la supervivencia fueron liberadas ayer lunes por la tarde.

Son los últimos ejemplares que quedaban para entrar en el mar del único nido de 'caretta caretta' en que ha habido este verano en Cataluña, a partir de una única posta de una tortuga que hizo 90 huevos. Durante estos días han estado en el centro de recuperación de la Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM).

Cerca de 200 personas se reunieron en la playa para ver cómo los pequeños reptiles entraban en el agua. Dentro de quince o veinte años, las hembras volverán a la misma playa para poner huevos y repetir el ciclo.

La oceanógrafa del CRAM, Sílvia Giralt, apuntó que las crías «cuando nacieron estaban un pelo inmaduras» y por eso se las llevaron a las incubadoras que tienen en la sede del CRAM. Giralt indicó que si bien ya somos en septiembre, la temporada de nidificación no ha acabado y todavía se pueden encontrar nidos esporádicos, especialmente en lugares donde no se haya detectado la llegada de tortugas hembra que hayan ido a criar. Con todo, ha pedido que si se detecta algún nido, no acercarse y llamar al 112.

