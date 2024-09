El Ayuntamiento de Tarragona recurrirá al Supremo para defender la gestión de los jardines de infancia

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tarragona recurrirá al Tribunal Supremo para defender la gestión municipal de la internalización de los jardines de infancia. Esta decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya dictaminado a favor de la empresa Clece SA después de que presentara una demanda al acuerdo votado por unanimidad al pleno del 16 de junio de 2017 para internalizar la gestión de cinco hogares municipales. En caso de no rcurrir, el Ayuntamiento de Tarragona tendría que acatar la sentencia del TSJC que implica dejar sin efectos la internalización del servicio y, por lo tanto, volver a sacar a concurso la gestión de los cinco jardines de infancia que ahora presta directamente el Ayuntamiento.

Les otros dos jardines de infancia, l'Arrabassada y Bonavista, no se vieron afectados porque en 2018 cuando se internalizaron el servicio, la gestión estaba en manos de la Red Sanitaria y Social de Santa Tecla que no presentó ningún recurso a la decisión municipal. Les consecuencias en caso de no impugnar delante del TSCJ también son laborales para las trabajadoras de los jardines de infancia, porque significaría dejar de ser trabajadoras municipales y, por lo tanto, pasar a estar sujetos al convenio laboral de la empresa que ganara el concurso por su gestión.

El objetivo de la internalización de los jardines de infancia «fue educativa, pero también social. Durante la gestión municipal de estos centros se ha demostrado que Tarragona ha avanzado hacia una ciudad educadora, ya que hemos desarrollado con este modelo público un proyecto educativo de ciudad como herramienta de cohesión social, para fomentar la igualdad de oportunidades por todo el mundo», defiende a la portavoz del Gobierno Municipal, Sandra Ramos.

Cronología de los hechos

En los años 80, el Ayuntamiento de Tarragona creó dos jardines de infancia a Campclar, el Ninot y la Taronja, con finalidades sociales, por lo cual eran gestionadas para el Instituto Municipal de Servicios Sociales.

Más tarde, la Generalitat de Catalunya dispuso a la ley 5/2004 del 9 de julio que fueran los ayuntamientos quiénes se encargaran de crear a sus municipios una red de jardines de infancia de titularidad pública. Pero el Ayuntamiento se encontró con un impedimento y es que la Ley de Presupuestos del Estado limitaba la creación de nueva plantilla, por lo cual se optó para externalizar la gestión.

En aplicación de esta ley, el Ayuntamiento de Tarragona establece un mapa escolar de educación preinfantil en los puntos de la ciudad donde hay más demanda y adjudica a Clece SA la gestión de 5 jardines de infancia, excepto las de l'Arrabassada y la de Bonavista que recae en la Red Sanitaria y Social de Santa Tecla. Clece SA gestionó los jardines de infancia del Cèsar August, Sant Pere i Sant Pau, El Serrallo, Miracle y Sant Salvador los cursos académicos de 2013-2014 y de 2016-2017. Justo este año venció el contrato con Clece SA y el Ayuntamiento de Tarragona inició el proceso de internalización de estos centros, excepto los que gestionaba Santa Tecla, que se produce el año siguiente, 2018, cuando vence la relación contractual que mantenía con el consistorio.

Sólo producirse el acuerdo de pleno, Clece SA denunció el Ayuntamiento por revocar la decisión municipal.

Reivindicaciones laborales de las trabajadoras

En paralelo, las trabajadoras empezaron a reivindicar tener las mismas condiciones laborales que las trabajadoras municipales (de escuelas) y la aplicación del convenio laboral del Ayuntamiento, que tiene más ventajas que el convenio laboral estatal de Clece.

En la negociación colectiva se llegó a un acuerdo para la equiparación salarial. Se negoció con la representación sindical y, desde el curso 2019-20 ya cobran como el personal laboral del Ayuntamiento. Les trabajadoras de los jardines de infancia también reivindicaban la mejora de la jornada y el calendario laboral. El Ayuntamiento de Tarragona mantiene abiertos los jardines de infancia hasta la tercera semana de julio y se paga este excedente de horas (el convenio laboral del personal de escuelas llega hasta el 5 de julio) con horas extras o con contratos por la acumulación de tareas.

Clece SA presentó la demanda al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora este tribunal ha dictaminado a favor suyo. El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tarragona ha decidido recurrir esta sentencia en el Tribunal Supremo para seguir defendiendo la gestión directa de la totalidad de sus jardines de infancia.

