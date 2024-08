ERC exige a Viñuales explicaciones sobre que «el espionaje empezó en una reunión suya»

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona exige al alcalde Rubén Viñuales que convoque a una Junta de Portavoces Extraordinaria para hablar del caso de espionaje y las últimas informaciones aparecidas. Los republicanos han vuelto a hacer la petición después de que el alcalde se negara a hacerlo alegando a principios de agosto que «no era un tema importante para convocarla».

La portavoz Maria Roig destaca que los grupos municipales «nos merecemos respeto y toda la seriedad y las explicaciones que hagan falta por parte del Alcalde cuando hablamos de que alguien ha espiado al Ayuntamiento, alguien ha espiado a la jefa técnica del departamento de Limpieza Pública, una de las responsables del contrato más importante del consistorio de más de 220 MEUR».

Además, recuerda, que, según unas informaciones en el Porta Enrere, el perito informático que hizo el análisis del móvil de la trabajadora determinó que -el día que el alcalde ordenó presuntamente que se sacaran los móviles de la reunión- su móvil presentó una actividad sospechosa y unos determinados borrados de información compatibles con que se instalara un presunto programa espía a partir del cual se hicieron las escuchas y el espionaje.

Ante estas informaciones, «es sorprendente que ante unas informaciones que sólo apuntan hacia una dirección, que es el despacho de Viñuales, el mismo alcalde no diga nada y se escude en un comunicado vacío de contenido y donde una vez más se esconde tanto ello como la consejera responsable de la Limpieza, Sonia Orts» lanza Roig.

Desde de ERC afirman que a la Junta de Portavoces tienen muy claro que quieren respuesta a todas las dudas que han surgido a medida que avanza el caso. Al respecto, aseguran que preguntarán «si es cierto que Viñuales ordenó sacar los móviles de la reunión y ¿por qué? ¿Por qué el alcalde no confiaba en los altos cargos y funcionarios con quienes se reunió aquel 29 de enero? ¿Por qué en otras reuniones no ha ordenado sacar los móviles de la sala y en aquella presuntamente sí? ¿Por qué no sale a dar explicaciones? ¿De qué tiene miedo»? entre otros.

En este sentido, Roig considera que hace falta que el alcalde responda «si el Ayuntamiento se personará en la causa del espionaje o ahora que no se ha espiado al alcalde dejarán en la estacada a la jefa técnica del departamento» y le recuerda que «todos los grupos municipales acordamos una declaración institucional para defender a la trabajadora».

La portavoz lamenta que «somos los únicos que estamos presionando al alcalde para poder tener una reunión para que nos dé su versión. El silencio del Alcalde no ayuda a aclarar esta gravísima información y pone más oscuridad en todo».

Por último, los republicanos apuntan que en el Grupo Municipal recibieron un anónimo relacionado con todo este caso y que trasladaron este escrito al juzgado, para que se adjuntara al expediente del caso por si puede ser de ayuda en esta causa que todavía está abierta.

