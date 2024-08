Tarragona se despide de Berni Álvarez con buenos deseos y encargos para el futuro

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

Berni Álvarez hizo oficial su renuncia como concejal municipal del Ayuntamiento de Tarragona. El nuevo conseller de Esports de la Generalitat de Catalunya se despidió, en el pleno extraordinario celebrado ayer, entre aplausos y elogios por parte de sus compañeros de consistorio.

Tanto del equipo de gobierno como de la oposición. «Seré lo más proactivo posible con este territorio y esta ciudad porque se lo merece», aseguraba Álvarez, quien afirmaba que «lo único que puedo garantizar es trabajo, dedicación y entusiasmo».

El hasta ahora segundo teniente de alcalde, explicó cómo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le llamó un domingo a las 8.30 de la mañana para ofrecerle formar parte del nuevo gobierno. Quedó «en estado de shock», pero no dudó en aceptar. «Me recordó mucho a cuando jugaba a nivel local y me llamó Miki Vukovic para decirme que me quería fichar para la Valencia», detallaba Álvarez.

«Esta confianza del Presidente para crear la primera consejería de Esports viene por un trabajo que he podido hacer aquí», afirmaba el ya exconcejal municipal, quien destacaba la tarea hecha para llevar estudios universitarios relacionados con el deporte a la Tabacalera, la renovación del césped de los campos de fútbol o el nuevo Plan Local de Salud.

Por otra parte, Álvarez también rememoraba su entrada a la política de la mano del exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros, quien estuvo presente en el pleno. «Me lo había ofrecido algún otro partido y siempre había dicho que no, pero encontré el momento con los Juegos Mediterráneos».

Agradecido a Viñuales

De la misma manera, agradecía al alcalde, Rubén Viñuales, que le confiara las consejerías de Deporte, Turismo Deportivo, Salud y Educación. «He ganado un amigo, siempre lo he tenido al lado y hemos vivido cosas muy chulas a nivel personal», decía.

El alcalde, visiblemente emocionado, alababa la figura de Álvarez: «Es una persona querida por todo el mundo, un enorme profesional que trabaja en equipo». Además, apuntaba que «no lo perdemos, lo distribuimos por toda Cataluña». La emotividad continuaba con las palabras del nuevo conseller de la Generalitat hacia su familia. Especialmente, cuando recordaba a su padre.

Sin embargo, destacó el trabajo de los trabajadores de la casa que le han acompañado, así como el trato recibido por los compañeros de gobierno. Uno de ellos, el consejero Guillermo Garcia, aprovechó para poner en valor la figura de Álvarez, al que considera «un trabajador constante, incansable, responsable, serio y muy de fiar». Igualmente, ensalzó algunos de sus hitos: «Siempre recordaremos quién trajo la Minicopa ACB a Tarragona o la Liga Catalana ACB».

Berni Álvarez también recibió elogios por parte de los grupos de la oposición, que aprovecharon para hacerle llegar algunos encargos. La portavoz de ERC, Maria Roig, señalaba que ya puede «pagar las gradas retráctiles del Palau d'Esports que siempre ha reclamado», a la vez que reclamaba que «dé peso» al compromiso alcanzado para «promover las selecciones catalanas». «Este año de tarea le ha dado la oportunidad de situar Tarragona en un lugar donde le cuesta estar», apuntaba Jordi Collado (ECP), quien espera que Álvarez apueste por el vesante más «social» y «educativo» del deporte.

«Acierte muchos triples»

Jordi Sendra (Junts) desea que «tire muchos triples y los acierte todos en esta etapa». Como todos, Maria Mercè Martorell (PP) deseó «mucha suerte» a Álvarez. «Sabemos que no se olvidará nunca de Tarragona», decía. El pleno acabó con un sonoro aplauso para Berni Álvarez, que deja el Ayuntamiento, donde el senador Mario Soler lo relevará en el área de Deportes. Según ha podido saber Diari Més, Nicolas Garcia, el hasta ahora gerente del Consell Comarcal del Tarragonès, acompañaría a Álvarez en la Generalitat de Catalunya para ser su jefe de gabinete.

