El Port y el Ayuntamiento de Tarragona crearán una comisión de trabajo para solucionar la «plaga» de palomas

«El parrupeig dels coloms em seguia i se’m ficava al mig del cervell com un borinot». Este parrupeig del que hablaba Mercè Rodoreda en La plaça del Diamant está más cerca de acabar en Tarragona. La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento crearán una comisión de trabajo específica para acabar con la «plaga» de estas aves en la ciudad.

Las dos administraciones han contratado al mismo especialista para que confeccione dos informes sobre la situación actual de las palomas en la ciudad, sus dormitorios, desplazamientos y comedores. Con los documentos sobre la mesa, que se prevén tener este mismo año, se empezarán a tomar las medidas oportunas.

De hecho, el estudio contratado por el Ayuntamiento hace meses que está terminado. «El informe que contratamos demostró que muchas aves vienen desde Reus, Vila-seca o Salou a comer de los depósitos de cereales del Port», explica Sonia Orts, consejera de Limpieza.

El estudio también especificaba que miles de palomas se desplazaban de igual forma desde el centro de la ciudad en pocas horas. «Después de acabar el informe fuimos con el experto al Port y hemos tenido varias reuniones muy productivas. La relación de trabajo es impecable y hemos llegado al acuerdo de solucionarlo de forma conjunta para que Tarragona no sufra esta plaga», indica Orts.

Desde la Autoridad Portuaria, se expone que el estudio «complementario», contratado a la misma compañía que la del Ayuntamiento, ya ha empezado. «Estamos ante un tema mucho más complejo de lo que aparentemente es. Hace falta colaborar, ser científica y técnicamente rigurosos y diseñar una estrategia común que lleve a una solución estable», sentencian fuentes de la Autoridad Portuaria. Además, apuntan que con el consistorio hay «buena sintonía». Una vez terminado el estudio adicional, las autoridades tendrán que acordar las medidas a tomar.

¿Qué soluciones?

Las posibles soluciones han sido el talón de Aquiles del Ayuntamiento en los últimos años. Medidas como el pienso anticonceptivo no funcionaron. «Se lo comían las ratas y las palomas no paraban», explica la consejera. Las administraciones todavía no concretan qué medidas se tomarán, pero tienen claro hacia qué dirección tienen que ir.

«La solución pasa por acciones que vayan más allá de privar de comer y/o reducir la población, se tienen que tener en cuenta aspectos como la reproducción y la nidificación y dormitorios», dicen desde el Port. La consejera apunta que también es probable que se trabaje con los productores de cereales que trabajan en el Port.

«Ellos tienen bastante y seguro que también se trabaja conjuntamente. Sobre todo ya por un tema sanitario», expresa Orts. De momento, el Port de Tarragona ha introducido especies depredadoras, como halcones, y elementos disuasivos, como altavoces, para luchar contra la gran población de aves.

400.000 euros anuales

En los últimos ocho años, el Ayuntamiento ha tenido que pagar 400.000 euros anuales para limpiar los excrementos de paloma. «Los edificios patrimoniales y municipales tienen redes para evitar la entrada de aves, pero está claro que son medidas ineficientes», dice Orts. El consistorio también dispone de informadores que reeducan a la ciudadanía a la hora de tratar con las palomas, especialmente cuando estas aves están en los balcones de sus inmuebles.

«Los mismos expertos explican que ciertas medidas pueden ser contraproducentes al forzar a los animales a tener más movilidad y aumentar su productividad. Estamos agradecidos con el Port y confiamos en poder implementar medidas más efectivas», concluye Orts. «I els coloms, molt malfiats, van anar sortint del colomar, els uns darrere els altres, amb molta por que els paressin una trampa».