La demarcación de Tarragona registra siete accidentes laborales mortales en el primer semestre

Tarragona ha vivido un primer semestre del año negro con respecto a la siniestralidad laboral. El territorio ha registrado siete accidentes mortales en el trabajo durante los primeros seis meses, un 600% más que el registrado durante el mismo periodo del año pasado, según datos del Observatorio del trabajo y modelo productivo de estadística de accidentes de trabajo de la Generalitat. La mayoría, han sucedido en el Camp de Tarragona y cuatro han sido en el Tarragonès. Casi todos han ocurrido en el sector Servicios.

«Por la división del trabajo, Servicios es el sector que aglutina más trabajadores. En Tarragona nos sorprende que bajan los accidentes leves y graves con respecto al año pasado, pero, en cambio, se disparan los mortales», explica Mónica Pérez, responsable de Salud Laboral de CCOO Cataluña. En los primeros seis meses del año en la provincia se han registrado 4.699 accidentes leves y 29 graves. Según Pérez, las causas de estos accidentes son primordialmente dos.

«Por una parte, la falta de prevención en las empresas. Nos preocupa que sigamos teniendo accidentes traumáticos, es decir, aquellos relacionados con caídas en altura, andamios, maquinaria, etc. Que son fácilmente solucionables», indica la responsable del sindicato. En este sentido, Pérez critica que muchas compañías tienen su servicio de prevención externalizado y que esta contratación hace que el control sea «superfluo». «Gran parte de las empresas tienen deberes pendientes. Más allá de la burocracia, a la hora de la verdad, hacen trabajar con máquinas que no tendrían que estar funcionando y que no se controlan», indica Pérez.

Nuevas formas de trabajar

Por otra parte, la responsable de Salud Laboral también destaca otra causa para explicar este aumento: los llamados accidentes no traumáticos. «Se trata de ictus, infartos, derrames cerebrales. Causas que tienen más relación con los horarios laborales, la organización, la presión y las cargas de trabajo», sentencia Pérez. Este tipo de casos son los que preocupan más al sindicato.

«La siniestralidad cada vez se expresa en nuevas formas. Estos accidentes son menos visibles», dice la responsable. El sector de los transportes es uno de los más afectados por estas situaciones. «Se hacen jornadas muy largas, sin contacto con la familia, sin saber dónde puedes dormir o comer. Y todo eso se está expresando y se ve reflejado en los datos», expone Pérez.

Mejoras estructurales

De cara al futuro, para revertir la situación, desde CCOO se considera que hacen falta mejoras estructurales. «Se tienen que modificar las condiciones de trabajo en muchos sectores y las administraciones públicas tienen que desarrollar mecanismos para alcanzarlo», dice Pérez. Uno de los puntos clave será la reforma de la Ley de riesgos laborales, que se quiere impulsar esta legislatura.

45 muertes en toda Cataluña

Los datos generales de Cataluña durante el primer semestre muestran reducciones en el número de accidentes leves y los in itinere. Sin embargo, 45 personas trabajadoras han perdido la vida, 32 durante la jornada laboral. Los accidentes graves en Cataluña han aumentado un 15%, con un total de 117 accidentes. Este hecho ocurre especialmente en la contratación indefinida, donde la mortalidad laboral aumenta un 33%.

