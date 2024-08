La Fiscalía imputa asesinato al autor del crimen de Campclar al ver alevosía

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

La Fiscalía Provincial de Tarragona acusará al presunto autor del crimen de Campclar de asesinato, ya que se aprecia alevosía en los hechos, según ha podido saber el Diari Més. El detenido, de 19 años, habría matado a un individuo de 35 años el 3 de marzo en la rambla de Ponent de Campclar. El acusado se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el pasado marzo. Él mismo, días después de los hechos, se entregó en la comisaría de los Mossos d'Esquadra donde fue detenido.

Ahora, después de meses de instrucción sobre el caso, se ha ejecutado el trámite del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Es decir, se ha celebrado una comparecencia en la que tanto Fiscalía como la acusación particular han concretado de qué se acusa al detenido. El artículo sirve para delimitar el objetivo del proceso.

En este caso, la defensa también tiene la oportunidad de pedir el sobreseimiento de la causa, una acción frecuente en este tipo de procesos. Además, todas las partes pueden pedir diligencias de investigación, aunque fuentes judiciales explican que no creen que se haga en este caso.

Sin embargo, todavía no se sabe la fecha del juicio. El trámite de calificación, donde se presentarán ante la jueza los escritos de acusación, se prevé que se ejecute en septiembre u octubre. La causa se instruye en el Juzgado de instrucción número 1 de Tarragona.

Una vez presentados, se celebrará una comparecencia y la jueza decidirá si abre juicio o si acuerda el sobreseimiento del proceso. Las penas por el delito de homicidio son de 10 a 15 años de prisión, mientras que las de asesinato pueden ser de entre 15 a 22 años de prisión.

Mejorar el barrio

La muerte violenta a plena luz del día, una mañana del domingo, volvió a poner el foco en la situación del barrio de Campclar. Al día siguiente del crimen, los representantes vecinales de los barrios de Ponent se reunieron con el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales. Las dos partes acusaron a la Generalitat de tener olvidado al barrio, de no invertir y de no garantizar la seguridad. El alcalde también reclamó más trabajo comunitario y de inserción social en el órgano autonómico y no sólo por presencia policial.

Dos muertes en seis meses

El suceso supuso la segunda muerte violenta en el barrio en sólo seis meses. En octubre del año pasado hubo un tiroteo en Campclar que dejó una persona muerta y dos heridas. La causa está abierta por los presuntos delitos de homicidio consumado para tres personas implicadas, homicidio en grado de tentativa para todos ellos, tenencia ilícita de armas y pelea tumultuaria. La investigación corresponde al juzgado de Instrucción número 4.