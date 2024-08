En Comú Podem llevará una moción al pleno de Tarragona en contra del transfuguismo

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

Hay un riesgo inminente en el pleno del Ayuntamiento que la acción de gobierno se sostenga en los concejales no adscritos. Y eso vulnera el Pacto nacional contra el transfuguismo». El grupo municipal de En Comú Podem llevará una moción al consejo plenario de septiembre para acordar entre todas las fuerzas políticas no utilizar los votos de concejales no adscritos o tránsfugas ni de la extrema derecha.

Esta voluntad de la formación progresista se enmarca en la salida, desde el pasado marzo, de dos concejales del grupo municipal de Vox, Francisco Javier Gómez León y Jaime Duque Moreno. Ambos pasaron a la condición de concejales no adscritos. Recientemente, Duque ha pasado de dedicación parcial a exclusiva, con un aumento salarial del 19%.

«La subida de sueldo puede tener un debate jurídico, pero si está avalada por el Secretario del Ayuntamiento no nos meteremos. Lo que de verdad nos preocupa es que la mayoría del pleno se consolide en no adscritos. Creemos que el acuerdo de presupuestos fue lo bastante amplio como para no caer en este escenario», expone Jordi Collado, portavoz del grupo de ECP. El Pacto Antitransfuguismo surgió por primera vez en el año 1998 y ha sido renovado cada ciertos años por la mayoría de fuerzas políticas estatales.

Deriva peligrosa

Según Collado, el consistorio tarraconense ha cogido una deriva peligrosa en los últimos años. «Después del mandato anterior con los casos de Pinedo, Orts y Calderón, esta ciudad necesita una regeneración democrática que nos permita poner el contador a cero y hacer que vuelva a tener sentido el pacto antitransfuguismo en nuestra institución», concluye el portavoz.

Por su parte, desde el grupo municipal de Esquerra Republicana consideran el cambio de dedicación del ex concejal de Vox de un hecho «muy grave y deshonesto». «Creemos que este cambio se salta la Ley Anti Transfuguismo. Además, una sentencia del Tribunal Supremo del 27 de octubre del 2020 dictaminó que los concejales tránsfugas en los ayuntamientos no pueden asumir nuevos cargos o retribuciones que supongan mejoras políticas y económicas», exponen los republicanos en un comunicado.

«El PSC está en la derecha»

Por estos motivos, desde de ERC se considera que el PSC de Tarragona «está más en la derecha que nunca». «Pacta con la extrema derecha para que dé apoyo a su gobierno y poder tener así la mayoría del plenario», añaden los republicanos. Por último, ERC cree que el cambio de dedicación de Duque es una «maniobra» que el propio alcalde Rubén Viñuales quería «que pasara desapercibida» y anuncia posibles acciones legales.