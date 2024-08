Pequeños y grandes disfrutan de la Sindriada solidaria en el Mercat Central de Tarragona

Publicado por Rafa J. Larrañaga Verificado por Creado: Actualizado:

El mes de agosto en Tarragona es sinónimo de Fiesta Mayor. Sant Magí, con el paso de los días, se va apoderando de las calles y espacios de la capital. Ayer tarde, fue el turno de la Sindriada solidaria, uno de los actos bandera de la programación de la festividad estival. El interior del Mercat Central se fue llenando de gente una vez acabó de sonar la última nota del Amparito Roca —que marca el reloj de carillón de la plaza Corsini señalando que son las 18 h.—.

Desde una de las paradas, la presidenta de Mercats de Tarragona y consejera de Comercio, Montse Adan, repartía trozos de sandía a todo aquel que se acercaba y depositaba un euro en la hucha. Pero no era un trozo de sandía cualquiera. Cada trozo de fruta tenía un valor extra. Y es que, todo euro recaudado irá destinado a financiar proyectos de Cruz Roja Juventud —la sección juvenil de Cruz Roja conformada por niños y jóvenes de edades entre los 8 y 30 años.

En un abrir y cerrar de ojos, se formó una larga cola de gente hambrienta y, al mismo tiempo, con ganas de colaborar, justo delante de la parada donde había preparadas grandes cantidades de fruta. Personas de todas las edades: desde los más pequeños de la familia a los más grandes. Pep, de 46 años, es uno de los que fallan pocas ediciones. «El año pasado estábamos fuera y me supo muy mal no venir porque ya es una tradición. Este año que estamos en Tarragona, no podíamos fallar», explicó el vecino.

«Aunque hoy no hace muy buen tiempo, el calor perdura y la sandía es bien fresca. Además, tienes la certeza de que, aunque sea de manera simbólica, estás ayudando a una buena causa», añadió. Su hija, de poco más de dos años, disfrutaba de lo lindo a su lado de uno enorme —en comparación con su estatura— trozo de sandía. Mientras la gente hacía cola, el grupo de habaneras La Petita Havana hacía más amena la espera de los usuarios con sus canciones marineras.

Por su parte, la consejera Montse Adan se mostró muy satisfecha con la asistencia de los tarraconenses. «Nos esperábamos ambiente, pero madre mía cuánta gente. Estoy muy contenta con cómo se ha volcado la gente», explicó. «En lugar de regalarlo, se pone un precio simbólico que hace que se genere un ambiente de lujo, la gente llega muy contenta», añadió.

Te puede interesar