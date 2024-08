El Ajuntament de Tarragona activa el Plan de Actuación Municipal por riesgo de inundaciones

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La Conselleria de Protección Civil del Ajuntament de Tarragona ha activado el Plan de Actuación Municipal en fase de alerta por el riesgo de inundaciones en base a las predicciones meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico de Cataluña, que indican la llegada de lluvias intensas al municipio mañana miércoles durante la tarde y la noche.

Se recomienda a la población seguir los consejos de prevención como evitar bajar a sótanos, no quedarse en zonas bajas y no dejar en el exterior (en el jardín, en el patio...) objetos que el agua pueda arrastrar. También se recomienda circular por las rutas principales y la autopista, y no atravesar rieras, torrentes, pasos subterráneos o zonas inundables, ni a pie ni en coche.

En caso de encontrarse en la costa, hay que tener en cuenta que se pueden producir inundaciones por el mal estado del mar y grandes olas que pueden afectar al litoral con violencia. Aunque no haya indicios de peligro, se recomienda ser prudente, ya que el temporal marítimo puede hacer que alguien sea arrastrado por un golpe de mar.

Se recomienda no acceder a los puntos del litoral afectados por el oleaje fuerte ni a los sitios donde las olas rompan con fuerza y respetar los cierres de acceso a estos puntos. En caso de necesitar asistencia de emergencia se insta a llamar al teléfono 112. Se aconseja consultar los consejos de autoprotección.

