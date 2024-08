Los Portants lo tienen todo a punto para la Baixada de l'Aigua

Publicado por Anna Ferran Verificado por Creado: Actualizado:

Los Portants de l'Aigua de Sant Magí están contando las horas para poner rumbo hacia el santuario de la Brufaganya con el objetivo, un año más, de traer a la ciudad el agua de las fuentes de Sant Magí lejos. «Este año llegamos ya a la 31.ª Baixada y mantenemos el formato de siempre», explica el portavoz de los Portants, Carles Salvat.

Como es habitual, la comitiva llegará a la Brufaganya el día 16 por la tarde, allí harán misa, una cena de hermandad y pasarán la noche. Al día siguiente por la mañana, con las botas y las portadoras llenas de agua, empezarán el Camino del Agua, que atravesará tres comarcas –la Conca de Barberà, el Alt Camp y el Tarragonès– y 12 municipios –Pontils (donde se ubica el santuario de la Brufaganya), Santa Perpètua del Gaià, Querol, el Pont d'Armentera, Santes Creus y Vila-Rodona, Bràfim (donde hacen noche), Nulles, Argilaga, el Catllar y els Pallaresos y Tarragona- para acabar el día 18 haciendo la gran entrada a la ciudad.

Hay agua, pero no brota

La situación de sequía en la que nos encontramos hace que cada año se sufra por si habrá o no agua para mantener la tradición y llevarla a la ciudad. Salvado explica que este año la situación es muy similar a la del año pasado: «Las fuentes no brotan, pero hay agua en un pozo que tiene el acceso dentro mismo del santuario». Los voluntarios de Ematsa que acompañan a la comitiva extraerán el agua necesaria con una bomba para poder llenar botas y portadoras. «La sequía, evidentemente ha afectado a las fuentes, pero no es la única causa por la que no brotan a pesar de haber agua. Es posible que haya una filtración, pero no lo saben y la situación no se entiende. Por eso, Ematsa está estudiando cuál es el motivo», detalla el portavoz.

Actividades previas

Antes de que los Portants suben hacia la Brufaganya, han organizado un par de actos festivos para dar la bienvenida a Sant Magí. Esta tarde, Jordi Bertran ofrecerá una ruta literaria por la ciudad titulada La Festa de Sant Magí a través de la literatura. Para mañana al mediodía, han preparado un vermú musical bajo la vela del Portal del Carro, primero tocarán los gralleros y tamborileros de los Xiquets de Tarragona y después, habrá sesión con los DJs D-Broma.

