Jordi Dies deja plantado el Ayuntamiento de Reus y se queda en Tarragona

Jordi Dies se queda en el Ayuntamiento de Tarragona. El actual gerente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) ganó el concurso público para ocupar el cargo de Director General Municipal al Ayuntamiento de Reus. Todo estaba preparto para que formara parte del nuevo organigrama de la alcaldesa reusense, Sandra Guaita, pero la contraoferta presentada por el alcalde tarraconense, Rubén Viñuales, ha hecho que el alto cargo se acabe decantando por quedarse en la capital.

Más allá del Agruació d'Empreses Municipales, Dies también es el gerente de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico (EMDE) y del Servicio Municipal de la Vivienda y Actuaciones Urbanas S. A. (SMHAUSA). También lo fue de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Desde su entrada en el Ayuntamiento de Tarragona el año 2008, ha sido una figura clave dentro del consistorio. «Es lógico que Reus quiera a un gran profesional como Jordi Dies, pero también es lógico que nosotros le ofrezcamos formar parte importante de todos los cambios a nivel organizativo que estamos llevando a término», explicaba ayer Viñuales.

«Estamos muy contentos con que una pieza esencial para el nuevo organigrama del ayuntamiento como él se quede en Tarragona», celebraba al alcalde. Según fuentes consultadas del entorno del gobierno, Días podría acabar teniendo responsabilidades directivas en las áreas de Servicios Centrales o Ubanisme. Desde el consistorio reusense, no han querido hacer ninguna valoración: «No hagamos declaraciones de los procesos de selección».

Celebración a medias

El portavoz del grupo municipal de ERC en Tarragona, Xavi Puig, consideraba que es «una buena noticia». Eso sí, sigue pensando que «las previsiones e intenciones del PSC son erróneas porque no han desplegado ninguna de las tres nuevas macrogerencias que proponían». «Tarragona no puede perder 4 años a causa de unos inventos en la estructura organizativa», añadía. Por su parte, Jordi Collado (ECP), celebraba que «el gobierno salve una situación como esta in extremis», pero cree que «hay que pensar por qué alguien que hace tantos años que está en la casa y conoce tan bien la institución se ha planteado marcharse».

