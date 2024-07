ERC reprocha a Viñuales no haber asistido a la Junta de Portavoces sobre el informe del análisis de su móvil

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona lamenta que el alcalde Rubén Viñuales haya convocado a una Junta de Portavoces para hablar del caso del presunto espionaje a su teléfono móvil y que no haya asistido.

«Nos sorprende que en un tema tan sensible como este y donde se tenía que hablar del análisis de su teléfono el alcalde no haya venido. Podía haber avisado para que nos hubiera gustado hacerla cuando estuviera presente», así lo ha transmitido el portavoz adjunto de ERC, Xavi Puig, durante la Junta de Portavoces extraordinaria celebrada a petición de los republicanos.

El republicano ha expresado que «las declaraciones del alcalde diciendo que quizás tenía el móvil pinchado si no se tenían pruebas es irresponsable y frívolo. Un alcalde tiene que hablar basándose en hechos concluyentes».

Puig ha afirmado que desde de ERC «celebramos que el móvil del alcalde de Tarragona no esté espiado, es una muy buena noticia, pero aparte de celebrarlo, los hemos trasladado una serie de cosas que nos generan dudas».

En este sentido, ha destacado que «no han espiado al alcalde de Tarragona pero sí al Ayuntamiento de Tarragona. Y, por lo tanto, la institución se tiene que defender a sí misma y eso quiere decir que tiene que proteger a sus trabajadores públicos, el trabajo que hacen por el bien de la ciudad y en defensa de los intereses públicos».

Durante la reunión, Puig ha hecho diferentes preguntas a la representante del gobierno, Sandra Ramos, sobre todo este tema. Una de las preguntas tiene que ver con el informe de la Unidad Central de Informática Forense y Nuevas Tecnologías del Área Central de Criminalística de los Mossos d'Esquadra que se firmó el 17 de julio, dos días antes de la celebración del plenario donde el alcalde dijo que no tenía novedades.

¿Al respecto, Puig ha dicho que quería saber «cuándo tuvo conocimiento del resultado del informe el alcalde Viñuales»? y también «por qué no lo hizo analizar meses antes, si en mayo decía que había indicios que podía estar infectado con un programa espía o malicioso»?.

El consejero considera que es «una irresponsabilidad difícil de explicar» el hecho que haya tardado tanto tiempo en hacerlo analizar con el peligro «de tener el teléfono al descubierto durante un mes sin que podamos saber si estamos desprotegidos todos juntos o no lo estamos».

Además, ha añadido que «es poco coherente y poco consistente que se pida al señor Fortuny, como exconcejal de Limpieza, que compruebe su móvil y no se le pida a la actual concejala de Limpieza, la señora Orts. Tampoco entendemos por qué no se le pide al anterior alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, si lo tenía pinchado o no. Cuesta entender por qué a unos casos sí y en otros no».

El republicano ha preguntado si el Ayuntamiento se personará en el caso del espionaje, el cual todos los grupos municipales rechazaron públicamente porque atacaba la institución y a una trabajadora municipal. Desde de ERC defienden que hay que llegar hasta el final para aclarar a quien es el responsable.

