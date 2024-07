Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La movilización independentista del Once de Septiembre será descentralizada en las ciudades de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Tortosa, tal como ha podido saber ACN. En la capital, la manifestación irá de la estación de França hasta el Arc de Triomf, donde tendrá lugar la Fiesta por la Libertad que organiza Òmnium anualmente.

Además de las movilizaciones en las 5 ciudades, habrá otras acciones por las veguerías del país. Este año estará coorganizada por la ANC, Òmnium, l'AMI, el Consell de la República, la Intersindical y el CIEMEN, que han consensuado el eslogan, 'Tornem als carres'. La Diada del 2016 ya tuvo este formato descentralizado, con movilizaciones entonces en Barcelona, Berga, Lleida, Tarragona y Salt.

La movilización de las entidades independentistas para la Diada del Once de Septiembre tendrá este año un carácter más transversal. Este es el objetivo de las entidades que coorganizarán los actos descentralizados de la tarde del 11-S. Y es que, aparte de la ANC, también Òmnium, Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República, la Intersindical y el CIEMEN se volcarán en los preparativos, y no sólo convocarán la movilización. También se involucrarán las juventudes de Junts (JNC) y de ERC (Jovent Republicà).

Todas estas entidades también han consensuado un eslogan común, 'Tornem als carrers', con el que las entidades quieren interpelar «a aquellas personas que otros años habían venido y dejaron de ir en un momento de desafección». Esta frase se utilizará tanto durante las manifestaciones como para la cartelería de convocatoria a la movilización, que busca «reflejar la pluralidad» de entidades.

