Todos los actos de las Fiestas de Sant Magí de Tarragona 2024

Les fiestas de Sant Magí, que se celebrarán del 9 al 19 de agosto, llegarán este año a nuevos espacios de la ciudad. De esta manera, habrá dos noches en parques públicos, la del Francolí con el Jordi's Festival, y la Tarrako Rotten Fest en el parc de la Ciutat.

Consulta todos los actos programados por las fiestas dedicadas al patrón de Tarragona en 2024:

9 de agosto Viernes

11h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

12h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Fiesta

18h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

18h- Tardeo en la fiesta

- Pla de la Seu

19h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

19h- VII Sant Magí Street Food

. Paseo de las Palmeras

Dj Dubblo- 19h

19h Concierto con Soul Fury- 21.30 h

21.30 h Dj Dubblo- 23h

10 de agosto Sábado

7h- Salida de la pedalada castellera hasta Sant Magí de la Brufaganya

- Pl. de la Font

11h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

12h- Vermú Musical bajo la vela

- Portal del Carro

12h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

12.30h- Vermú Musical a Pepita, con Crazy Heads

- Pl. Verdaguer

13h- VII Sant Magí Street Food

- Paseo de las Palmeras

Espectáculo flamenco con la compañía de África Aguilar- 14h

14h LAs aventuras de la pirata Pupi , con Toc de Gresca- 19.30 h

, con Toc de 19.30 h Concierto de rock hispano con Tr3s Tristes Trío & 1Crio- 21.30 h

h Dj Dubblo- 23h

17h IX trobada de Gegants y Nanos- Plantada de los Gigantes

- Pla de la Seu

17h- Juegos Tradicionales

- Còs del Bou

18h- Tarrako Rotten Fest

- Parc de la Ciutat

FuckMyLife (hardcore-punk / Manresa )

(hardcore-punk / ) Fingerbiter ( metal alternativo / Tarragona)

( alternativo / Tarragona) Hashtack ( metal-punk / Alt Penedès )

( / ) The Jodes (punk-rock / Tarragona)

(punk-rock / Tarragona) Fumetal ( rap-metal / Tarragona)

18h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

18.15h- IX Trobada de Gegants i Nanos

- Pla de la Seu

19h- 10.ª Carrera Infantil del Seguici de Tarragona

- Pl. de la Font

19h- Tardeo de la Tauronada

- Local Xiquets del Serrallo

19h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

19.15h- IX Trobada de Gegants i Nanos

- Pl. Corsini

20.30h- 10.ª Carrera del Seguici de Tarragona

- Pl. de la Font

21h- Sergio Dalma: Sonríe porque estás en la foto

- Tarraco Arena Plaça

Imaginada 19.30h- Cercavila y Espectáculo Inaugural de la Imaginada

- Pl. del Fórum

​

​19.30h- Mercadet d'Artesania i Art

​- Jardines Camp de Mart- Espacio iMAGInARTE

​

​19.30h- Furgoteques

​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré

​

​23.30h- Concierto de Ouineta

​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré

11 de agosto Domingo

11h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

11.30h- VII Sant Magí Street Food

- Paseo de las Palmeras

Vermú electrónico- 12h

Clase de bachata con Lau i July- 19.30 h

con 19.30 h Clase de Salsa con Matías y Lourdes- 20.30h

y 20.30h Dj Lau y Mati , Salsabachata Social Club- 21.30h

12h- Vermú 'Populart' de los Baile de Dames y Vells

- Pl. de Dames y Vells

12h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

18h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

19h- La Cucafera busca princesa y Caballero

- Pl. de les Cols

19h- Visita guiada a la Casa de la Festa

- Casa de la Festa

22h- Cincestrelles: ¡Shazam! La furia de los dioses (Aventuras)

- Anilla Mediterránea

Imaginada 10.30h- Taller participativo 'Ir a la vega Brega'

​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré



11h- Taller 'Juegos, Matemáticas y Rubik '

- Jardines Camp de Mart- Espacio Bassa



11h- Taller ' La Màgia de del Lettering y las Acuarelas

- Jardines Camp de Mart- Espacio Bassa



12h- Concierto Vermú con los Magines y Encuentro de Imagines e Imagins

- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré



12h- Furgoteques

​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré



18.30h- Taller de creación de Rap

- Jardines Camp de Mart- Espacio de Cabaré



-18.30h- Taller de Introducción al Dapo con Revolution Womend

- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré



18.30h- Viaja con Cuentropía

- Jardines Camp de Mart- Espacio Bassa



18.30h- Cata de Maridaje de Vermúes

- Jardines Camp de Mart- Espacio Muralla



19h- Mesa Redonda: 'El agua como Arma de Guerra'

- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré



19.30h- Furgoteques

- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré



19.30h- Mercadet d'Artesania i Art

​- Jardines Camp de Mart- Espacio iMAGInARTE



22.30h- Espectáculo (Des)conocerse

- Jardines Camp de Mart- Espacio Plaza



22.30h- Concierto de Mass Islike

- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré

12 de agosto Lunes

13h- VII Sant Magí Street Food

- Paseo de las Palmeras

Bero- 13h

13h Superheroínas , con Amanda , la que Manda- 19.30 h

, con , la que 19.30 h Concierto con Onniria- 21.30 h

19.30h-Ball Plano de Sant Magí de Tarragona

- Portal del Carro

Imaginada 10.30h- Taller 'Cultura Menstrual y Salud Cíclica'

​- Jardines Camp de Mart- Espacio Pinaza

​

​11h- Taller de cuerpo y expresión con Maria Millán y Anna Miravete

​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Miravet

​

​11h- ' La Ciutat que somio' con el centro de recreo La Grapadora

​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Bassa

​

​11h- Actividades para los Chiquillos

​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Bassa



12h- Furgoteques

​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré



13h- Sesión con Dj Tu Padre

​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Plaza

​

​18.30h- Mercadet d'Artesania y arte

​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio iMAGInARTE

​

​18.30h- Debate: 'Ir a contracorriente a través del Lenguaje y la Comunicación'

​​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Bassa

13 de agosto Martes

13h- VII Sant Magí Street Food

- Paseo de las Palmeras

Acusticlàssics , con Maru Montiel- 14 h.

, con 14 h. Taller infantil de pintacares- 19.30 h.

h. Antología flamenca con el Joven Ballet Flamenco de Tarragona- 21.30 h.

18.05h- La Sindriada más solidaria en el Mercado Central

- Mercado Central- Pl- Corsini

19.30h- Ensayo Abierto de canalla

- Pati del Pou del Ayuntamiento

20h- Ensayo Especial de Sant Magí

- Local de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau

20.30h- Ensayo Abierto de Castells

- Pati del Pou del Ayuntamiento

20.30h- Ensayo Abierto Especial de Sant Magí

Local de los Xiquets del Serrallo

Imaginada

10.30h- Taller de Danza con Imperfectes

​- Jardines Camp de Mart- Espacio Pinaza

​

​10.30h- Taller de Danza Terapia con Laura Gibert

​- Jardines Camp de Mart- Espacio Bassa

​

​11h- Taller de Percusión con Crea't

​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré

​

​​11h- Taller de Círculo Energético con Marta Arrastio

​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Bassa

​

​12h- Furgoteques

​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré



13h- Espectáculo el Elmer Viatger , con Crea't

​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré

​

​18.30h- Taller de Cerámica en la Calle

​- Espai Mercadet

​

​18.30h- Mercadet de artesanía y arte

​- Jardines Camp de Mart- Espacio iMAGInARTE

​

​18.30h- Taller de Realización de un Collage, con Claudia Lecha

​- Jardines Camp de Mart- Espacio Bassa

​

​18.30h- Cata de Croquetas

​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Muralla

​

​18.30h- Taller de Dub, con el Dr. Dubwiser

​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré

​

​18.30h- Presentación de voluntarias Internacionales

​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Plaza

​

​19h- Mesa Redonda: 'Vivir las ciudades a contracorriente'

​- Jardines Camp de Mart- Espacio Bassa

​

​​19.30h- Furgoteques

​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré

​

​20.30h- Cenas del Mundo

​​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Plaza

​

​21.30h- Sesión con Dr. Dubwiser

​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré

14 de agosto Miércoles

13h- VII Sant Magí Street Food

- Paseo de las Palmeras

Cuentacuentos con Amanda , la que Manda- 19.30 h.

, la que 19.30 h. Rockabilly , blues y tex-mex con Longstreet Cats- 21.30 h.

, blues y con 21.30 h. DJ Wilko ( Cienwatios - Tgn)- 23 h.

17h- Bingo Musical de Sant Magí

- Pl. de la Rumba

18h- La que barría La escalerilla, por el Invisible, Compañía de Títeres

- Local de los Xiquets del Serrallo

19.30h Acto Conmemorativo de los 10 años del Primer 2 de 9 con Folre y Manillas de los Xiquets de Tarragona a las Coles

- Teatro Tarragona

22h- Remember Sant Magí 2024

- Pl. de la Rumba

22.30h- Baile de Fiesta Mayor del Grupo Santa Tecla

- Pl. de la Font

Imaginada 10.30h- Taller de Danza Africana con Nikhita Winkler

​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré

​

​11h- Taller de Sexualidad con Geo Ti Ka

​- Jardines Camp de Mart- Espacio Bassa

​

​11h- Espacio de juego y taller 'Creación de Instrumentos'

​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré

​

​12h- Furgoteques

​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré

​

​13h- Vermut familiar: La Festassa

​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré

​

​18.30h- Mercadet d'Artesania i Art

​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio iMAGInARTE

​

​18.30h- Crea tu cuadro de Sorra

​​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Bassa

​

​19.30h- Furgoteques

​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré

​

​20h- Noray Historias al fresco

​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré

​

​21h- La Folkejada

​​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Plaza

​

​23h- Concierto de MAcha Kiddo ( Sofía Madriz )

​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré

​

​0.30h- Concierto de Vomitan Glitter

​​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Plaza

​

​2h- Concierto de Flux

​​​​- Jardines Camp de Mart- Espacio Cabaré

15 de agosto Jueves

10h- Enramada

- Callejón de Sant Magí

10h- Travesía de Andròmines

- Playa del Miracle

11h- 64.º Concurso de Castillos y Esculturas de Arena

- Playa de l'Arrabassada

11.30h- Tarraquanins: Brufaganya, con Agus Farré

- Vestíbulo del Teatre Tarragona

13h- VII Sant Magí Street Food

- Paseo de las Palmeras

Acusticlàssics , con Maru Montiel- 14 h.

, con 14 h. Taller infantil de mariposas multicolores- 19.30 h.

Concierto y humor con Paco Enlaluna- 21.30 h.

21.30 h. DJ Dubblo- 23 h.

19h- Presentación de la Bebida de Sant Magí de la Sageta

- Casal Sageta de Foc

19h- Encuentro de Baile en Línea en la Rambla

- Rambla Nova

21h- Ensayo Especial de Sant Magí

- Pl. de las Coles

21h- Tardeo en el Casal

- Casal Sageta de Fuc

22.30h- Grupo Santa Tecla: Les Cantalles de Sant Magí

- Pl. de la Pagesia

16 de agosto Viernes

11.30h- Tarraquanins: Goteras, Poemas y Rimas, con Genovesa, Narrativas Teatrales

- Vestíbulo del Teatro Tarragona

13h- VII Sant Magí Street Food

- Paseo de las Palmeras

Flamenco en vivo con la compañía de África Aguilar- 14 h.

14 h. Magia y humor con el Gran Dani Jodiny- 19.30 h.

19.30 h. Concierto tributo con Festopa- 21.30 h.

21.30 h. DJ Dubblo- 23 h.

17.30h- Tarraquanins: Goteras, Poemas y Rimas, con Genovesa, Narrativas Teatrales

- Vestíbulo del Teatro Tarragona

18h- Jornada Tarraco Lúdica de Sant Magí

- Pl- de Carles Llorach

19h- Tarraquanins: Goteras, Poemas y Rimas, con Genovesa, Narrativas Teatrales

- Vestíbulo del Teatro Tarragona

19.30h- Inauguración de la exposición 'Canalla del Primer 2d9FM en las Cols

- Patio Jaime I del Palacio Municipal

20h- Ensayo Abierto de canalla

- Local de la Colla Jove

20h- Bailada del Baile Pla de Sant Magí

- Santuario de Sant Magí de la Brufaganya

20h- Jordi's Festival

- Parque Francolí

20.30h- Ensayo especial de Sant Magí

- Pl. de las Cols

22h- Ensayo abierto

- Local de la Colla Jove

23h- Verbena Matalassera de Sant Magí con la Prole Band

- Pl. del Rey

17 de agosto Sábado

9h- XIX Torneo Internacional de Voley de Sant Magí

- Playa de l'Arrabassada

11.30h- Tarraquanins: La Pirata de la Nariz Roja, con Núria Garcia

- Vestíbulo del Teatre Tarragona

12.30h- Vermú Musical a la Pepita y Pizzeria 8 i Mig

- Pl. Verdaguer

17h- Sensoria Sant Magí 2024

- Parque Francolí

17.30h- Tarraquanins: La Pirata de la Nariz Roja, con Núria Garcia

- Vestíbulo del Teatre Tarragona

18h- Sé Crío por un día

- Casa de la Festa

19h- Tarraquanins: La Pirata de la Nariz Roja, con Núria Garcia

- Vestíbulo del Teatre Tarragona

19h- XXXV Festival de Sant Magí de l'Ateneu de Tarragona

- Pl. de la Font

20h- XXV Edición del AMT. Capsa de Músic Festival

- Teatro Auditorio Camp de Mart

Conexiones (instrumental - espacios sonoros/ Tarragona)

Eloi Duran (indie- pop - autor / Tarragona)

(indie- - autor / Tarragona) Nôrte (indie-rock / Tarragona)

(indie-rock / Tarragona) Big Mama Montse & Captain's Brotherhood (blues - autora / Barcelona)

& (blues - autora / Barcelona) Marina BBface & The Beatroots (funk-soul y rock / Barcelona)

24h- Verbena Lila

- Cós del Bou

18 de agosto Domingo

10h- Encuentro de Intercambio de Placas de Cava del Camp de Tarragona

- Rambla Nova, delante del Metropol

13h- Smashed Magí

- C. Reading

18h- Apertura del Portal del Carro para facilitar la Tradicional Visita de los Ciudadanos al epicentro de la celebración

- Portal del Carro

18.15h- La entrada en Tarragona de l'Aigua de Sant Magí

- Ctra. de Santes Creus, c. de Rovira i Virgili, Rambla Nova, c. de Sant Agustí y c. del Portalet

19h- La llegada a Tarragona de l'Aigua de la Brufaganya

- Pl. de la Font

19.15h- La Pujada hacia el Portal del Carro

- Desde la Plaza de la Font

19.30h- La Pujada de Carros y Caballerías

- Bda. de la Pescaderia

20h- Saludo al Agua por las Collas Castelleras

- C. de las Cocas y c. del Arc de Sant Llorenç

20.30h- Baile de Gegants

- Pl. de la Font

21h- Verbena Familiar de Sant Magí

- Pl. del Rey

21h- 7.ª edición de ¡Puja Aquí Dalt y Balla!

- Rambla Nova, delante del Monumento de la Sardana

23h- Verbena de Sant Magí con Femme Versiones y la Banda Neón

- Pl. de la Font

23.30h- La Revetlla Il·luminada de Sant Magí con la Compañía de Espectáculos Pan Mojado y Dj de la Luz

- Pl. del Rey

19 de agosto- Festividad de Sant Magí Lunes

5h- La Missa Primera

Iglesia del Portal del Carro

7h- Les Madrugadas de Sant Magí

- Pl. de la Font

8h- Desayuno de Forquilla

- Casal Sageta de Foc

9h- Desayuno de Sant Magí: el Bastón

- Pastisseria Conde

10h- Celebra Sant Magí con el Sus de Tarragona

- Paseo Marítimo de Rafael Casanova

10 h. Xocolatada para todo el mundo

para todo el mundo 10.15 h. Concurso infantil de dibujo de temática marina

infantil de dibujo de temática marina 10.30 h. Travessia de natación con aletas

de natación con aletas 11.10 h. Entrega de premios

11.30 h. Missa en Mas Bonet

en 12.15 h. Professó submarina y colocación de la imagen de Sant Magí por parte de los submarinistas de la SUS dentro de la cueva

11h- Misa Solemne de Sant Magí

- Ermita de Sant Magí

11.30h- Entrada en la Plaza de les Colles Castelleres al Toc de Gralla y timbal

- Pl. de las Cols

12h- Castells

- Pl. de las Cols

19h- La Ida a Professó con el Seguici de Sant Magí

- Desde la Pl. de la Font al Portal del Carro

19.30h- La Professó de Sant Magí

- Desde el Portal del Carro

20.30h- La entrada de Sant Magí en la capilla del Portal del Carro

- Capilla del Portal del Carro

20.45h- Vuelta del Seguici de Sant Magí

- Desde el Portal del Carro hasta la Pl. de la Font

21h- Tanda de Lucimiento del Seguici de Sant Magí, que cerrará este Sant Magí 2024

- Pl. de la Font

21h- Baile de Sardanes despedimos las Fiestas de Sant Magí

- Rambla Nova, delante del Monumento de la Sardana

24 de agosto Sábado

20.30h- Guillem Roma en concierto

- Anfiteatro

