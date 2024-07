Un macrooperativo de los Mossos denuncia a 137 conductores en Tarragona

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra desplegaron ayer tarde un macrooperativo simultáneo por todas las carreteras catalanas. En Tarragona, se hizo un control de distracciones en la T-11, a su paso por la Canonja. «El verano es una época de mucha movilidad y nuestro objetivo es reducir la siniestralidad», explicó Josep Cuevas, subjefe del Área Regional de Tráfico del Camp de Tarragona.

El dispositivo dejó en Tarragona a un total de 137 conductores denunciados y de 4.607 vehículos identificados. A nivel de toda Cataluña se denunciaron a 1.224 personas. «Con estos controles también queremos reeducar a los conductores en ciertas actitudes como llevar bien puesto el cinturón, reducir la velocidad o que no hagan uso ni del alcohol ni de drogas cuando tienen que conducir», expuso Cuevas.

En este sentido, una de las infracciones más recurrentes en las carreteras es el uso del teléfono móvil, sobre todo de WhatsApp. Antiguamente era llamar, pero ahora es chatear. Que creemos que todavía es más peligroso porque significa que miras hacia abajo, no a la carretera. Sólo con mirar un segundo abajo, el perjuicio puede ser mortal», indicó Cuevas.

Los Mossos recuerdan a la ciudadanía que no se puede ni tocar el móvil ni un segundo cuando se está al volante. «Si no miras en frente, cualquier movimiento extraño te sorprende y es un contravolante o una acción de peligro, que puede provocar un accidente. Las infracciones cuestan vidas», expresó Cuevas.

Reacciones dispares

Cuando los conductores son pillados en este tipo de controles de distracciones, las reacciones son dispares. «Hay personas que reconocen la infracción, que dicen 'No me he dado cuenta, no sabía si era urgente'», explica Cuevas. «Y después están los conductores que lo niegan, que dicen que es imposible», añade.

T-11 y C-14, puntos calientes

Con respecto a las ubicaciones de los controles, Cuevas explica que los Mossos escogen vías o tramos donde hay accidentes de forma recurrente. «La T-11 es una vía con frecuente accidentalidad, tanto en la rotonda de les Gavarres como en la llegada a Tarragona o Reus», expuso. La C-14 también es un punto caliente y en el que los agentes acostumbran a hacer dispositivos ya que «hay mucho ocio nocturno y controlamos el consumo de alcohol y drogas».

En verano, los turistas nacionales o extranjeros también frecuentan estas carreteras. Cuevas informa de que «los conductores no residentes tienen que pagar la sanción en el acto». «No pueden salir del control sin pagar la denuncia. Si no lo hacen, se inmoviliza el vehículo», sentenció.

Incremento del 9,5%

En los primeros meses del año, los Mossos d'Esquadra han interpuesto 9,47% denuncias de tráfico más que en el mismo periodo del 2023. Concretamente, este año ya se han realizado 115.162 denuncias. Además, el cuerpo de seguridad ha instruido casi un 6% más atestados que el año pasado. Los delitos más recurrentes en Cataluña son los de conducir bajo los efectos del alcohol o conducir sin haber obtenido nunca un permiso o licencia.