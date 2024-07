Los vecinos de la plaza de la Font de Tarragona, invadidos por las terrazas: «no podemos descansar por las noches»

Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Las cálidas noches de verano ya han llegado a Tarragona, junto con las vacaciones y el incremento de los turistas que visitan la ciudad. El conjunto de estos factores comporta que, inevitablemente, la mayoría de terrazas de la ciudad se encuentren en su temporada de mayor afluencia, un hecho que año tras año, agrava el malestar de los vecinos que viven en las zonas más populares, como es el caso de la plaza de la Font.

«Ya hace más de diez años que no podemos descansar por las noches a causa del ruido, que se alarga hasta las tres de la madrugada. La plaza se ha convertido en una gran terraza, ya no queda ni una sola tienda para los vecinos, todo son bares», afirma Andreu, que vive en la plaza dels Sedassos.

«Ponen taburetes en los hoyos de los árboles, aprovechan cualquier agujero para incluir clientes. También ponen música y la televisión a todo volumen, a pesar de no estar permitido. Los días de fútbol han sido un calvario», denuncia Alexia, vecina de la plaza de la Font.

De hecho, según indican fuentes municipales, la noche del 9 de julio, cuando se jugó la semifinal de la Eurocopa, 12 de las 14 terrazas abiertas en la plaza fueron denunciadas por sobreocupación. Es por situaciones como esta, afirman, que el Ayuntamiento defiende todavía más la necesidad de aprobar y poner en marcha una nueva ordenanza de terrazas.

Los vecinos, insatisfechos

Esta nueva propuesta, que el Ayuntamiento presentó por primera vez el 13 de junio delante de la comisión de estudio, contempla, como aspectos más destacados, un régimen sancionador más estricto y la unificación de los horarios de cierre en toda la ciudad, en la medianoche de domingo a jueves y hasta la una de la madrugada los fines de semana, festivos y vísperas. También se prevé ampliar hasta las dos de la madrugada durante la temporada estival.

Además, la normativa señala que la plaza de la Font, junto con la plaza Corsini, la plaza del Fòrum, la plaza del Rey y el primer tramo de la Rambla Nova podrán cerrar del domingo al miércoles a la una de la madrugada y del jueves al sábado, festivos y vísperas de festivo, a las dos, hecho que causa descontento entre los vecinos afectados.

«Es incomprensible. Los vecinos no tendríamos que esperar hasta las dos a que cierren la terraza para poder ir a dormir. Al final nos tenemos que gastar un dinero poniendo ventanas para evitar el ruido, entonces necesitas también un aire acondicionado o un ventilador... Nos obligan a gastar dinero para que los señores puedan estar tranquilamente en los bares», lamenta Andreu.

Además, muchos muestran desconfianza ante el nuevo régimen sancionador. «Está muy bien que se impongan reglas, pero no sirven de nada si después no se hacen cumplir. Si un propietario intenta hacer alguna cosa fuera de la norma y no recibe ninguna consecuencia, que es lo que ha estado pasando hasta ahora, los otros seguirán su ejemplo, es un efecto lógico», manifiesta Antoni, vecino de la zona.