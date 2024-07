ERC retiró su petición de detener la instalación de la pantalla gigante en Tarragona

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

Después de que se hiciera público que el Ayuntamiento de Tarragona instalaría una pantalla gigante en el Parque del Francolí para poder seguir la final de la Eurocopa, el grupo municipal de Esquerra Republicana hizo llegar a alcaldía una petición para reclamar que esta no se montara porque consideraban que era un gasto injustificado.

En el mismo documento, requerían información sobre el coste que suponía esta acción. Pocas horas después de enviar la solicitud, sin embargo, ERC retrocedió y pidió dejarla sin efecto. Según explican los republicanos, tomaron la decisión una vez se enteraron de que la partida que se destinaría era de 20.000 euros.

En su escrito, al que ha tenido acceso Diari Més, ERC reclamaba al alcalde que «retroceda y que detenga esta acción» porque «no es una necesidad y todavía menos una prioridad para la ciudad».

Asimismo, pedían que, «en caso de que no tenga en cuenta esta petición», el alcalde les hiciera llegar «toda la documentación que haga referencia a la instalación de la pantalla y al resto de preparativos» y demostrara «el coste real de esta acción». Los republicanos enviaron su reclamación el miércoles por la mañana, después de una comisión de Hacienda en la que se debatió sobre un modificativo de crédito que se llevará al próximo pleno del viernes.

ERC, que votó en contra, asegura que, minutos antes de la reunión, se les dijo que se añadiría una enmienda para incorporar una partida de 20.000 euros. Afirman que, en aquel momento, no se les comunicó cuál era su destino y fue al mediodía cuando supieron que era para la pantalla gigante. Teniendo esta información, decidieron retirar su petición porque se había resuelto su duda sobre el coste.

Lo cierto es que, en su escrito, también habían reclamado detener la instalación de la pantalla. Con respecto a esto, dicen que aunque no lo comparten y creen que es un «gasto injustificado» después de haber subido impuestos, entendían que era una decisión del gobierno municipal.

«Si ERC hubiera estado en gobierno esta pantalla no habría sido una realidad porque no es un tema de ciudad ni una necesidad», dice la portavoz del grupo, Maria Roig, quien cree que es «una politización del deporte que atiende la petición de Vox». Así, no entiende por qué, si se hace por «demanda deportiva», «no se emite un Barça Madrid u otros acontecimientos relevantes para la ciudad como la fase de ascenso del Voley Sant Pere i Sant Pau».