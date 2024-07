ERC defenderá en el pleno que el parking de Torroja cueste un euro al día

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona presentará en el pleno de este viernes dos mociones y asumirá una elaborada por la Plataforma No Camps de Futbol a l'Anella Verda.

Con respecto a la primera moción, ERC volverá a presentar una propuesta para mejorar el uso disuasivo y accesible a la ampliación del aparcamiento Torroja en beneficio del vecindario, las entidades y resto de visitantes de la Part Alta. Concretamente, los republicanos proponen que las plazas ampliadas pasen a tener un coste de un euro al día máximo, con una posible reducción por parte del vecindario de la Part Alta y Músics.

Una moción que ya presentaron el pasado 19 de abril y que se aprobó, con el único voto contrario del PSC. Para justificar su voto negativo, como explica la portavoz Maria Roig «la consejera de Movilidad Sonía Orts esgrimió como principal argumento que la ocupación de sólo la ampliación del aparcamiento hasta el momento era del 48%, motivo por el cual, según el gobierno, no quedaba justificado el cambio propuesto».

La respuesta de los técnicos del Departamento fue que la ocupación real a 24 horas de todo el aparcamiento era del 18,94% (para todo el periodo de entre el 18 de abril y el 10 de mayo, y siempre según la grabación del nuevo control de accesos). Roig ha apuntado que «los datos reales de ocupación de Torroja demuestran que la consejera Orts no dijo la verdad y que todavía no se han ejecutado los acuerdos aprobados por la mayoría del pleno, consideramos oportuno volver a presentar la moción».

«El aparcamiento está prácticamente vacío, no tiene ningún sentido que tengamos esta infraestructura y que siga teniendo un coste de 5,95€ al día», ha argumentado Roig. Los republicanos creen que con esta modificación tarifaria la ampliación del aparcamiento se enmarcará en la lógica promovida durante el gobierno Ricomà del fomento de la movilidad sostenible, para generar nuevo aparcamiento disuasivo en torno a las zonas congestionadas de Tarragona y por la que se recibió una subvención de los Fondos Next Generation para hacer posible esta ampliación.

«El objetivo del proyecto es proveer de más aparcamiento en la Part Alta y el barrio de los Músics, sobre todo para los vecinos y trabajadores de esta zona de la ciudad», ha puntualizado Roig, quien ha recordado que «Torroja tiene una centralidad para dar servicio a trabajadores y usuarios del Club Natació Tàrraco, la Residencia de Mercè, la Diputació de Tarragona, el Rectorado de la URV o el Colegio de Lestonnac. También dará servicio a los visitantes del sector de la cultura y de la restauración, donde en la Part Alta hay mucha oferta».

Por otra parte, los republicanos también presentan una moción para dar accesible el Paseo Arqueológico de Tarragona. La portavoz ha defendido que «el patrimonio tiene que ser accesible para todo el mundo». Actualmente, existe un desnivel desde el Portal del Roser hasta el Paseo con una serie de gradas que no permiten que una silla de ruedas acceda al Paseo. Una situación que explica que «ha dado pie a situaciones en las cuales grupos escolares no han entrado a hacer la visita porque un compañero o compañera no podía acceder. Eso, en una ciudad Patrimonio de la Humanidad como la nuestra no tendría que pasar».

Además, aprovechando que el próximo año Tarragona celebrará los 25 años de su proclamación como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO «es una oportunidad para que nuestro pasado, y sobre todo los monumentos más simbólicos de nuestra ciudad, sean accesibles, para los ciudadanos y ciudadanas de nuestra casa, de nuestro territorio, y también para todas aquellas personas que quieran visitar Tarragona, nadie se tiene que quedar sin disfrutar de nuestro patrimonio y menos por motivos de accesibilidad». Por eso desde de ERC proponen elementos arquitectónicos efímeros, extraíbles, elementos temporales desmontables, «como una serie de rampas» que permitan el acceso al Paseo Arqueológico.

Roig ha defendido que el Paseo Arqueológico también le haría falta limpiar de vegetación las murallas, resolver el tema del alcantarillado y muchos otros aspectos para hacer de este monumento un monumento a la altura del siglo XXI.

Por último, ERC asumirá una moción que ha sido elaborada por la Plataforma No Camps de Futbol a l'Anella Verda con el objetivo de parar el proyecto de construcción de un macrocomplejo deportivo con nueve campos de fútbol, 2.720 m2 de instalaciones, más de 300 plazas de aparcamiento, una estación eléctrica y una depuradora de aguas residuales. Un proyecto que se tiene que hacer en unos terrenos de Tarragona que forman parte de la Anilla Verde y que son propiedad del Arzobispado de Tarragona.

«Tenemos que defender el espacio natural de nuestra ciudad, el proyecto rompe la continuidad de la Anilla Verde y tendrá un grave impacto ambiental y social, no queremos trinchar nuestro territorio y perder naturaleza, patrimonio e historia», ha apuntado Roig quien ha defendido que «el Ayuntamiento tiene una gran oportunidad para suspender las licencias del ámbito hasta la aprobación definitiva del nuevo POUM, antes de que se siga apostando por este proyecto. El avance del POUM ya prevé blindar esta zona para que no pueda ser urbanizable».

