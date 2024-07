Pinceladas de sueños en el patio de Jaume I de Tarragona

Publicado por Rafa J. Larrañaga Verificado por Creado: Actualizado:

El patio Jaume I del Ayuntamiento de Tarragona está acogiendo, desde el pasado 3 de julio, la exposición «Pinceladas de sueños», de la pintora Smirna Vázquez. La muestra está compuesta por una serie de obras bien diferentes entre ellas. La artista tarraconense, de treinta y un años, se define a sí misma como «libre», cosa que queda perfectamente reflejada en los cuadros expuestos en el Ayuntamiento.

Desde la parte más reivindicativa y feminista, hasta la más extrema creatividad con toques surrealistas, pasando por el amor incondicional a su familia y la presencia de la vida cotidiana. Además, también ha habido una apuesta por la libre interpretación del público. Tal como se explica en la presentación de la exposición, «cada obra es una ventana a la imaginación y a la magia, llena de creatividad y fantasía».

Vázquez se empezó a interesar por la pintura a los 18 años. Fue entonces cuando hizo sus primeros cuadros de manera autodidáctica. Para seguir aprendiendo y mejorando sus cualidades artísticas, optó por apuntarse a diferentes escuelas de arte. Primeramente, estuvo tres años aprendiendo en la academia y centro de arte Dabigom, situado en la calle Méndez Núñez de Tarragona.

Al cabo de poco tiempo, dio el paso a la Escuela de Arte Marina B. Cubells, de la calle de Santa Joaquima de Vedruna. Allí aprendió nuevas técnicas, como el aceite o la acuarela; y pudo mejorar sus retratos. Todo, con el objetivo de poder vivir de lo que más le gusta. Lo que empezó siendo una afición, se ha acabado convirtiendo en su profesión.

Y es que Smirna ha conseguido dedicarse a ser pintora. «En alguna otra exposición, he vendido cuadros y también me llega algún encargo», afirma la tarraconense. Esta no es la primera vez que pone sus cuadros en el escaparate. Anteriormente, ya se habían podido ver sus obras en Reus, Torreforta y en el centro de Tarragona.

La artista declara estar muy satisfecha con el recibimiento que ha tenido la muestra: «el día del estreno llenamos el patio de par en par y, durante estas semanas, he ido recibiendo mensajes muy positivos». Los cuadros se podrán visitar hasta este domingo 14 de julio. Ahora, en la cabeza de la pintora sólo está la idea de seguir creando arte. «Cuando acabe esta exposición, miraré a ver si podemos volver a exponer en la ciudad de Reus», concluye Vázquez.