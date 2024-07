El diario ‘The Times’ sitúa Barcelona como una ciudad «hostil» y recomienda visitar Tarragona

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El diario inglés The Times ha situado Barcelona en una lista que ha confeccionado bajo el título «los destinos turísticos más hostiles de Europa» y, en caso de visitar Cataluña, recomienda visitar la ciudad de Tarragona. De hecho, el diario asegura que las protestas contra el turismo se extienden por todo el continente, pero que la situación se agravó en Barcelona la semana pasada porque varios manifestantes «dispararon con pistolas de agua a comensales que imaginaron que eran turistas».

Por otra parte, The Times considera que los objetivos de las protestas son Airbnb y el resto de plataformas del mismo estilo, que gestionan 23.000 casas y apartamentos de alquiler a corto plazo. En el artículo se hace referencia al compromiso del alcalde Jaume Collboni de acabar con los pisos turísticos antes del 2029. «La ira y el resentimiento de los locales obligados a abandonar sus barrios todavía no ha llegado a su punto álgido», advierte The Times.

