Un detenido y una cuarentena de armas intervenidas en un dispositivo contra la compraventa fraudulenta en Tarragona

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Alrededor de las 14:15 horas de este pasado miércoles, agentes de la Policía de la Generalitat Mossos d’Esquadra de la Unitat Regional de Policía Administrativa (URPA) i de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de la Comissaria de Tarragona, llevaron a cabo un dispositivo conjunto con efectivos de la Guardia Urbana, Guardia Civil y Policía Nacional.

El dispositivo se centró en tres establecimientos de compraventa de objetos usados ubicados en la calle Alguer de Tarragona, donde habitualmente se concentran personas que también efectúan operaciones económicas y sin licencia en la vía pública. Este tipo de operativos se planifican con el objetivo de aumentar la sensación de seguridad entre los vecinos de la zona y controlar las actividades que pueden ser constitutivas de infracciones penales y administrativas.

En el marco de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, los agentes identificaron un total de 18 personas y denunciaron administrativamente a uno de los locales por no disponer del correspondiente libro de registro ni tampoco comunicar los productos adquiridos para poner a la venta tal y como están obligados este tipo de negocios.

Como en anteriores operativos, los policías comprobaron que no hubiera ninguna persona en la calle esperando para captar a otros a quien comprar material de segunda mano antes de acceder al interior del establecimiento. Se trata de una práctica no autorizada ya que no existe ningún tipo de control, registro o comunicación a la policía y, por lo tanto, puede favorecer la receptación de objetos de dudosa procedencia.

Durante esta actuación policial, agentes del Grup de Delinqüencia Urbana de los Mossos detuvo a uno de los hombres identificados después de comprobar que le constaba una orden vigente de búsqueda y captura. Por la parte de la Guardia Urbana, se instruyeron hasta cuatro actas por infracciones administrativas diversas, mientras que la Policía Nacional citó a una persona por infringir la Ley de Extranjería.

Finalmente, la Guardia Civil, inició los trámites para la aprehensión del contenido de una vitrina que contenía diversas armas blancas y réplicas de armas de fuego reales. En concreto, se trató de 20 armas blancas y 19 armas de aire comprimido, siendo éstas ocho armas cortas y once armas largas. Los agentes comprobaron que el establecimiento no disponía de la correspondiente licencia para la venta de este tipo de armamento y denunció a sus responsables por infracción del actual reglamento de armas.

Te puede interesar: