De una habitación de Tarragona a los escenarios de los Estados Unidos

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Tarragona viajará hasta los Estados Unidos a través del director y dramaturgo Vicente Cañón. Su obra, La visita, ha saltado el Atlántico y se representará, traducida al inglés, en el 7th Micro Theater Festival que se celebrará en el Goodwood Museum & Gardens de Tallahasse, en los Estados Unidos. La obra fue la ganadora del VIII Concurso de textos teatrales Carro de Baco de Barcelona y ha llamado la atención del Tallahasse Hispanic Theater, que se encargará de adaptar la obra para representarla el 9 y 10 de agosto.

«Recibí su petición a través de Instagram y la acepté con mucho gusto», destacó Cañón. El tarraconense trabaja en el Instituto Municipal de Educación dando apoyo con el teatro a las escuelas y también es miembro fundador de la compañía Antagonista. «Durante la pandemia decidí abrir mis obras al público general en la web www.obrasteatro.com. Allí cuelgo las historias y son libres para que todo el mundo las pueda leer y descargar. En caso de que las quieran representar, contactan conmigo por privado», destacó Cañón.

La visita también surgió durante el confinamiento. La obra trata, con un toque de humor, de un hombre que quiere escapar de la muerte engañándola y convenciéndola porque no ha llegado su momento. Esta no es la primera obra de Cañón que se representa fuera de España, sin embargo, apuntó que siente «una mezcla entre nervioso y orgulloso» de que La visita también haya atravesado fronteras: «La obra surgió una tarde de confinamiento en mi habitación de Tarragona. No podía salir de casa y quería aportar mi grano de arena haciendo lo que más me gusta, y pensar que ahora lucirá en un escenario de los Estados Unidos me llena de orgullo», confesó.

Además, Tarragona también subirá al escenario. Aunque Cañón no puede viajar, se reproducirá un vídeo del director presentando la obra: «Pienso que esta es una oportunidad para que nuestro patrimonio atraviese fronteras, así que grabaré el vídeo mostrando el encanto de nuestra ciudad».

Te puede interesar: