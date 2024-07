ERC denuncia que el Ayuntamiento de Tarragona no paga las ayudas a las asociaciones de vecinos

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Tarragona denuncia una «falta de transparencia y de sensibilidad» del gobierno municipal con las entidades vecinales. Los republicanos consideran que muchas fiestas y actividades que organizan las asociaciones y federaciones de vecinos «están en peligro porque el Ayuntamiento no les ha pagado las subvenciones».

La consejera María José López afirmó que en el mandato anterior de ERC las subvenciones se pagaban antes de San Juan, porque algunas fiestas empezaban justo después. «A fecha de hoy todavía no han cobrado y muchas no saben cuándo lo harán ni la cantidad final. No han recibido ninguna comunicación ni instrucciones por parte del consistorio», indicó López. ERC cree que muchas actividades programadas de las entidades están «en riesgo de ser canceladas».

Cambio informático

Además, la consejera republicana destacó que «el cambio de sistema informático no puede ser la excusa de la consejera Orts para que no se hayan abonado las subvenciones porque le recordamos que hace dos años modificamos y mejoramos las bases para otorgar las subvenciones, con todo el trabajo técnico que eso comporta, y la primera semana de junio ya cobraron».

Los independentistas exponen que la situación es «un problema de gestión, previsión y de voluntad política». Por otra parte, López acusó a la consejera Sonia Orts de «esconder» una documentación hasta la celebración de la última comisión de valoración de la convocatoria de subvenciones de las asociaciones y federaciones vecinales para el 2024 que tuvo lugar el 24 de mayo.

Dinero retenido

Según los republicanos, en la reunión las federaciones vecinales y también los grupos municipales, fueron conocedores que había entidades que tenían dinero retenido y que no cobrarían la subvención íntegramente porque tenían que justificar algunas operaciones del ejercicio anterior.

«Esta falta de información provocó que muchas entidades creyeran que se les había concedido la subvención, o casi toda, que habían pedido cuándo en realidad lo que había pasado es que se les había retenido una cantidad del dinero a percibir hasta que no resolvieran unos trámites», expresó la republicana.

Piden transparencia

En este sentido, López consideró que la manera de trabajar del gobierno municipal es «no tener en cuenta a las entidades y ya estamos viendo que lo están aplicando continuamente como ha pasado con la ordenanza de terrazas, con las zonas reguladas, con la seguridad y también con las collas castelleras». La consejera concluyó que es importante y muy recomendable que el gobierno haga un ejercicio de transparencia y que el alcalde Viñuales salga a dar explicaciones».