La gerencia de Promoción Económica de Tarragona tiene tres candidatos

Tres candidatos han llegado a la fase final del concurso público del Ayuntamiento de Tarragona para encontrar a un nuevo gerente del Área de Turismo, Promoción Económica y Comercio. Los aspirantes son: Joan Lluis Anton Jiménez, Víctor Franquet Marcillas y Roberto Villarreal Domarco.

Los dos primeros provienen del sector del turismo. Anton Jiménez es consultor de empresas de camping y fue presidente de la asociación de campings de la provincia de Tarragona. Por su parte, Franquet Marcillas se ha dedicado a la enseñanza durante muchos años y también fue gerente del Patronato Municipal de Turismo de Tarragona. En cambio, Villarreal Domarco es escritor y periodista.

Inicialmente, se presentaron cinco candidatos, pero dos no han pasado la primera elección. Mònica Garcia, actual directora de Mercados Públicos de Tarragona, fue una de ellos. No ha sido seleccionada por no presentar ciertos documentos de experiencia y de proyecto de gestión obligatorios para el procedimiento.

El nuevo gerente ejercerá la dirección superior de gerencia del Patronato Municipal de Turismo y la dirección y coordinación del servicio de Trabajo y Activación económica y del Servicio Municipal de Ocupación. Su sueldo fijo será de 79.181,4 euros el año. Aparte, tendrá un complemento variable, en función de la consecución de los objetivos, de 5.278,80 euros.

Según apuntan fuentes del consistorio, la previsión es que este nuevo cargo municipal se ponga a funcionar a partir de septiembre. En las próximas semanas, los miembros del órgano de selección harán las entrevistas a los candidatos para escoger al nuevo gerente. Este nuevo puesto de trabajo, que se considera de alto cargo, forma parte de una nueva estructura gerencial en el consistorio, impulsada por el gobierno municipal.

Impulso de las áreas

Según explica el Ayuntamiento, se busca esta figura porque «facilitará el impulso y coordinación de estas áreas, definiendo la estrategia y velando por su correcto despliegue, de acuerdo con los objetivos establecidos por la corporación municipal».

Hasta el final del mandato

La duración del nuevo contrato será hasta que, una vez terminado este mandato, cese al presidente de la corporación que lo nombre. Sin embargo, el nueve futurible alcalde podría prorrogar su contrato durante otro mandato. Aparte, el gobierno municipal también apuesta por crear gerencias en el área de Servicios Generales y en el área de Urbanismo.