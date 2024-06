Detingut un camioner a Tarragona per multiplicar per set la taxa d'alcohol permesa

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres un home de 45 anys com a presumpte autor d'un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol. Els agents han rebut l'avís pels volts de les 11.30 hores per part del vigilant d'accés d'una empresa del complex industrial de Tarragona.

Un camioner acabava d'arribar a la fàbrica per descarregar la matèria perillosa que transportava però el vigilant no li ha permès entrar perquè presentava clars símptomes d'anar begut. Quan la patrulla li ha fet la prova d'alcoholèmia, ha donat 1,03 mg/l, gairebé set vegades més de la taxa permesa als conductors professionals. Els agents han vist com dins la cabina del camió hi havia llaunes de cervesa buides.

Per tot plegat, els mossos han detingut el camioner i han immobilitzat el vehicle. L'arrestat passarà a disposició judicial les properes hores.

