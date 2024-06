Las obras en Ca l'Ardiaca obligan a reubicar la diada del Pla de la Seu

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

La Diada del Pla de la Seu se celebrará, finalmente, en la plaza de la Font. Este cambio de ubicación es «por motivos de seguridad», según explicaba ayer la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos.

Durante estas semanas, todavía se están ejecutando las obras de emergencia en Ca l'Arcadiaca. Para llevar a cabo la intervención, se ha colocado una valla de seguridad perimetral en torno al andamio. Eso ha reducido el espacio disponible al Pla de la Seu y, por este motivo, el Ayuntamiento de Tarragona ha obligado a reubicar la festividad castellera del sábado organizada por los Xiquets de Tarragona, que han mostrado su malestar porque se les ha avisado con poca antelación.

Gran volumen de gente

Desde el Ayuntamiento, se ofreció la plaza del Rey y la plaza de la Font como posibles escenarios, y el grupo tarraconense se acabó decantando por la segunda. Ramos aseguraba que se ha tomado esta decisión por el gran volumen de personas que movilizarán los matalassers, los Castellers de Vilafranca y los Castellers de Sants para esta cita. En este sentido, la consejera remarcaba el hecho de que los Verdes «hayan anunciado que harán un castillo de gama extra». Con respecto a las exhibiciones que se celebrarán cada miércoles por la tarde con motivo ciclo Tarragona Ciutat de Castells en el Pla de la Seu, no se trasladarán a otra ubicación.

Según Ramos, el Ayuntamiento no lo ve necesario porque, en este caso, sólo actúa un grupo, los castells serán de menores dimensiones y la afluencia de público será menor. Por lo tanto, consideran que no habrá ningún problema de espacio ni aforo. Por otra parte, la consejera de Cultura apuntaba que las obras de emergencia en Ca l'Ardiaca se acabarán el próximo 31 de julio. Así pues, no afectará a otros actos multitudinarios previstos en el Pla de la Seu para más adelante, como los de Sant Magí o Santa Tecla.

Les quejas de los Xiquets

Los Xiquets de Tarragona han lamentado, a través de un comunicado, que el consistorio los avisara el martes sobre la necesidad de cambiar la ubicación, dejándolos con poco margen de maniobra. «No se entiende que el Ayuntamiento se haya expresado a última hora», critica el cap de colla, Roger Peiró. Los matalassers consideran que este «es uno más de los agravios» que sufren desde hace seis años, cuando fueron obligados a marcharse de su local a la calle Santa Anna por problemas estructurales.

Los Xiquets han manifestado «la falta de sensibilidad del Ayuntamiento por el hecho casteller» y han pedido un informe que avale esta decisión técnica, ya que consideran que «una decisión de esta magnitud la tienen que poder justificar y explicar tanto a la masa social del propio grupo como a los dos grupos invitadas». Por su parte, el presidente de la entidad, Oriol Olivé, ha asegurado que «no puede ser que se normalice este funcionamiento de última hora y poco cuidado por parte del consistorio».

