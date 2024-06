Los vecinos de la Parte Baja de Tarragona piden una comisaría en el patio del recinto ferial

Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

150 vecinos del barrio del Puerto se reunieron el miércoles para tratar y protestar contra los «históricos» problemas de seguridad que sufre esta zona. El encuentro, que estaba prevista en los bajos del Centro Aragonés de la calle Pau del Protectorat, tuvo que ser desplazado al exterior, debido a la alta afluencia de residentes. Estos quieren poner fin a la situación «peligrosa, preocupante y persistente» que vive el barrio. El último incidente tuvo lugar el pasado 10 de junio, cuando un comerciante de la calle Orosi sufrió un navajazo en las costillas. El agresor fue detenido, pero según indican los vecinos, al día siguiente ya se encontraba en libertad y volvió al establecimiento, «de forma amenazante y provocativa».

«Tenemos problemas de todo tipo: venta de drogas, robos, violencia, ruido, acoso... Tenemos una aglomeración de personas conflictivas. Lo que no puede ser es que se concentren tantos servicios sociales en un mismo espacio. Se está creando un gueto», explica Albert Font, vecino del barrio que asistió al encuentro del pasado miércoles. «El barrio necesita más presencia policial, y que no sea estática, sino que paseen por las calles y se impliquen en la ciudadanía. A veces se detienen un momento, pero en el instante que se marchan los conflictos continúan. Los infractores tienen un sentimiento de impunidad, ya ni se esconden, porque casi no reciben consecuencias,» afirma Font. «La única medida que han ejecutado para evitar las concentraciones es la retirada de los bancos, pero ahora se reúnen en los bares», añade. Los vecinos también piden la instalación de cámaras de seguridad y una pequeña comisaría de la Guardia Urbana en el patio del recinto ferial.

Además, Font asegura que existe un sentimiento general de «dejadez» entre los residentes por parte del Ayuntamiento. «La remodelación fue decisión del equipo de gobierno anterior, pero este lo ha ejecutado y se ha colgado medalla. Pero ha limpiado únicamente el continente y no el contenido», explica Font. No obstante, sí encuentran necesaria una dignificación de las calles, ya que consideran que el mantenimiento actual es insuficiente, y «la suciedad grita a más suciedad». «Las calles son oscuras, las fachadas caen a trozos... Da vergüenza ajena que eso sea el primero que se encuentren muchos turistas al llegar. Damos una imagen terrible como ciudad», lamenta Font. Además, remarca que actualmente los vecinos no cuentan con ningún local donde reunirse, ya que hace años que el edificio donde se encontraba la sede sufrió un hundimiento.

Los vecinos han convocado un nuevo encuentro el próximo miércoles en la calle Orosi, y no descartan organizar más en el futuro. Además, han elaborado un acta del encuentro con la intención de entregar el documento durante la sesión del Consejo Plenario que tendrá lugar hoy en el Ayuntamiento.

