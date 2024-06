La historia no escrita de La Gent del Llamp

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

En diciembre de 1982 se publicaba en Tarragona Ginette, un libro de poemas de Magí Sunyer, ilustrado por Joan Rom, y que incluía un grabado anexo de Robert Bofarull. Este fue el primer número de la colección de La Gent del Llamp, un colectivo nacido poco antes en la ciudad de Tarragona y que, desde entonces, ha publicado un centenar de libros.

Este mismo viernes, el colectivo presentará el documental La Gent del Llamp, quaranta anys d'art i lletres. Se trata de una producción de TAC12 que recoge estas cuatro décadas de existencia a partir de los testimonios de los mismos miembros del colectivo, así como de autores, artistas, periodistas y otros coetáneos.

El documental arranca con los cuatro miembros actuales del colectivo (Joan Cavallé, Lurdes Malgrat, Magí Sunyer y Fermí Roig) conversando en una mesa de Poetes –el actual restaurante Les Coques de Tarragona. «Ya en las primeras reuniones de trabajo vimos que, además de las personas, para explicar el colectivo también era importante el espacio donde este surgió, aquel bar Poetes que a finales de los 70 era un referente en una Tarragona más bien gris», explica Joana Zapata, guionista del documental.

Con este punto de partida, los responsables del audiovisual hacen un recorrido «que no pretende detallar cuántos libros editaron o las presentaciones que hicieron, sino mostrar la esencia del grupo». Una esencia, explica Joan Cavallé, que pasaba por la voluntad de «publicar sin un objetivo comercial». Esta premisa les daba «la libertad de sacar los libros que nos daba la gana», aunque, económicamente, pudiera ser un desastre. «Para nosotros, aquello sólo quería decir que el siguiente tardaría un poco más en llegar». Otra singularidad de La Gent del Llamp ha sido la de concebir los libros como piezas artísticas: «La idea fundacional era asociar letra y arte visual, de manera que el arte fuera también una parte intrínseca de la obra». Todo, detalla Cavallé, no se puede desligar del contexto en que se forma el colectivo: «Hay un momento de la conversación en que en Fermí dice que en aquella época Tarragona era París, y eso es significativo en el sentido de la ilusión que nos motivaba. En aquel momento no había todavía ningún editorial, ni ningún movimiento artístico o literario consolidado».

El documental se presentará este viernes a las 19 h en los Servicios Territoriales de Cultura de Tarragona.

Te puede interesar: