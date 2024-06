Un duelo entre intelectuales

Publicado por Marta Omella Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Nos situamos en verano de 1926. El periodista y político Antoni Rovira i Virgili y el historiador local Adolfo Alegret se pelean en artículos en el Diari de Tarragona, en los que discrepan agriamente sobre la repoblación medieval de la ciudad, y quién la hizo. Esta polémica real, que años atrás llenó páginas de diario, llega este viernes en el Antiguo Ayuntamiento con La independència de Tarragona, una lectura teatral que acercará la ciudadanía a esta disputa histórica a través de un duelo «a muerte» entre los adversarios.

«Me gusta mucho remover diarios antiguos, y cuando me encontré estos artículos me parecieron muy interesantes, pensé que esta historia se tendría que explicar. Así que extraje frases de esta disputa y las aliñé un poco, explicándola con un lenguaje un poco más inteligible y dándole un formato dramatúrgico», explica Carles Marquès, director y autor del texto.

Los encargados de llevar a la vida a estos dos personajes célebres serán Fermí Fernández, que interpretará el papel de Antoni Rovira i Virgili, y Jaume Martell, que se pondrá en la piel de Adolfo Alegret. «Los dos son gente con mucha experiencia. Evidentemente, he dado indicaciones a los actores, pero desde el primer momento vi que lo más inteligente era dejarlos fluir. La gracia también es que sorprendan al propio autor, eso da una riqueza brutal en los diálogos», asegura Marquès.

Al tratarse de una lectura teatral, la representación no cuenta con los típicos decorados que a menudo se asocian con una obra tradicional, pero este hecho no impedirá que el público sea transportado al periodo histórico en el que transcurren los hechos. «Durante la interpretación, Carme Canyelles y yo leeremos escritos de prensa de la época, de esta manera crearemos una especie de ‘decorado’ sonoro que ayudará a los espectadores a hacerse una idea de cómo era el ambiente de entonces de la ciudad», explica el director. Además, añade, así se realizará un «contraste entre la historia tarraconense del siglo XIII y la del siglo XX, concretamente el año 1926,» ya que las dos toman protagonismo de forma paralela.

«La historia puede parecer compleja, pero todos estamos acostumbrados a ver películas que pasan en ciudades donde no hemos estado nunca, y hablan de hechos históricos que no conocemos, pero, aún así, disfrutamos. ¿Por qué no hacemos alguna cosa así sobre Tarragona? Nuestra historia es tan válida y tiene tan potencial como cualquier otra», reflexiona Marquès.

«Además, la situación da mucho juego, encuentro que es muy divertida. Rovira y Alegret se lo tomaban muy seriamente, pero mi trabajo, como autor, es buscar las declaraciones más desgarradoras, buscar las cosquillas del texto. Si la realidad la tratas como material de ficción puede llegar a tener cierta gracia y esta era mi idea. El trabajo del espectador es reír o no cuando encuentren una situación cómica», explica.

