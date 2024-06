Los Bonos Comerç TGN comportan un impacto económico de 636.000 euros

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

En la tercera edición de la campaña de dinamización de los Bonos Comercio del Ayuntamiento de Tarragona, que se ha llevado a cabo entre el 31 de mayo al 21 de junio, se han distribuido los 30.000 bonos. La campaña ha contado con una dotación municipal de 150.000 euros.

A un día de finalizar la promoción, se han gastado el 97% de los mismos o, el que es lo mismo, se han gastado 29.076 bonos y, por lo tanto, la dotación quedará prácticamente agotada. Este año, como novedad, el 70% del gasto con los bonos se ha realizado durante la primera semana de campaña, entre el 31 de mayo y el 7 de junio.

El impacto total general en el sector local gracias a los bonos ha sido de 636.000 euros, registrando un ritmo 29.000 euros al día compras en el comercio local. En total, se han realizado 11.585 compras con bonos. El importe medio de cada ticket de compra ha sido de 52,57 euros. Eso supone un incremento del 18% con respecto a la campaña del 2023.

Hasta 7.500 personas han disfrutado de los bonos. Aun así, teniendo en cuenta a aquellos compradores a quien les han caducado los bonos, el número total de usuarios que ha interactuado en la campaña es de 8.100 personas.

La consejera de Comercio, Montse Adan, ha felicitado los 163 establecimientos adheridos a la iniciativa por su complicidad y confianza en la campaña. «Ellos son quien realmente hacen posible el éxito de promociones como esta que mejora sus resultados año tras año». Y ha adelantado que «tenemos muy claro que una de las apuestas del Ayuntamiento será la de seguir promocionando los Bonos Comercio entre los ciudadanos en próximas ediciones». A falta de un día para que acabe la campaña actual, Adan ha asegurado que «ya podemos decir que la tercera edición ha sido todo un éxito».

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Lluís Colet, ha asegurado que «el Ayuntamiento ha favorecido una campaña de dinamización del comercio en un momento en que las ventas estaban estancadas». También el comerciante que mejores ventas ha recibido, Jordi Figueres de Minimum, cree que «campañas como esta son muy importantes porque ayudan a que las pequeñas tiendas sigan vivas». Y Montse Bertran, de Carns Bertran, ha añadido que «el pago de los bonos ha sido muy ágil. Hay que agradecer la iniciativa. El comercio ha pasado una mala época y eso ayuda mucho».

La alimentación lidera las compras

Por tipología de producto en que se han gastado los Bonos Comercio, en primer lugar se encuentra la alimentación (9.196 bonos), en segundo la moda (4.909), en tercer lugar el calzado (3.550) y, en cuarto, las compras de productos de parafarmacia (2.924).

Sobre la dinámica de funcionamiento de los Bonos, como en la pasada edición, se podía descargar 4 bonos de 5 € cada uno con un total de 20 € por ciudadano. Los Bonos tienen una duración semanal y no se permitía repetir la obtención si no se había hecho uso de los anteriores, priorizando así la máxima difusión entre la población. Mañana viernes 21 de junio es el último día para gastar los Bonos que todavía no se hayan utilizado.

