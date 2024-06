Viñuales aprobará la adjudicación de la limpieza de Tarragona en Urbaser con el apoyo de Junts y los no adscritos

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ya tiene los votos necesarios para sacar adelante la aprobación de la adjudicación del contrato de la basura en Urbaser. El grupo municipal de Junts per Catalunya y los consejeros no adscritos darán luz verde a la propuesta que llevará el gobierno al pleno del próximo julio. Así pues, la decisión del ejecutivo socialista saldrá adelante con los votos a favor de al menos 14 de los 27 ediles. Los nueve del PSC, los tres de la formación juntaire y los de los dos exconsejeros de Vox -Javier Gómez y Jaime Duque-. Parece complicado, pero se podría sumar el Partido Popular, que todavía no se ha querido pronunciar. En cambio, Esquerra Republicana, en Comú Podem y Vox ya han dejado clara su oposición a la forma de proceder del gobierno.

Ayer al mediodía, Viñuales convocó a una Junta de Portavoces que contó con la presencia de todos los grupos de la oposición. Durante la reunión, el Secretario General del Ayuntamiento de Tarragona, Joan Anton Font, desgranó la resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público que estima el recurso de Urbaser para la anulación de la adjudicación del contrato de la basura a GBI Paprec y su exclusión del concurso. El gobierno municipal ha apostado por continuar con la licitación y propondrá otorgar el servicio de limpieza a la segunda clasificada. Un informe jurídico elaborado por los técnicos municipales avala la decisión del ejecutivo.

Luz verde

Junts ve con buenos ojos la idea de adjudicar el contrato a Urbaser. Su portavoz, Jordi Sendra, remarca que la resolución del Tribunal de Contratos «no ataca el procedimiento, sino la adjudicación». «No pide volver a la casilla de salida», asegura el edil. Por este motivo, darán apoyo a la propuesta del gobierno de Viñuales. También lo harán los consejeros no adscritos. «Después de valorar daños y perjuicios, como juristas creemos que es la mejor opción», apunta Javier Gómez, quien reconoce que «la vía jurisdiccional siempre está abierta».

«Siempre está el riesgo de que se interpongan recursos, pero el porcentaje de ganar todo lo que vendrá a partir de ahora es elevado», asegura el edil, quien afirma que «no hay ninguna causa para anular el procedimiento de contratación y, de hecho, se incurriría en una irregularidad». En este sentido, Gómez explica que las empresas podrían recurrir en vía contencioso administrativa y podría suponer «daños terribles».

Critican las «prisas»

El Partido Popular todavía no ha querido revelar cuál será su posicionamiento con respecto a la adjudicación en Urbaser. Eso sí, la portavoz, Maria Mercè Martorell, denuncia «la incapacidad del gobierno y sus prisas por licitar el contrato más caro del Ayuntamiento». Coincide Maria Roig (ERC), quien critica la «precipitación» de Viñuales. «Le hemos pedido que el Ayuntamiento defienda delante del TCC el trabajo hecho por la mesa de contratación porque, en caso contrario, está admitiendo haber hecho mal la adjudicación», apunta. El edil asegura que «la resolución del Tribunal no nos obliga a hacer nada inmediatamente, hay tiempo para valorar bien otras opciones».

La portavoz de Vox, Judit Gómez, se ha mostrado tajante: «No daremos apoyo a la precipitada adjudicación del contrato de la basura». «Consideramos que proceder sin un informe externo es un acto de irresponsabilidad», lanza. Jordi Collado (ECP) también critica la «impaciencia» del gobierno. «Están actuando de forma impulsiva y nos preocupa por todo lo que puede comportar continuar con el proceso de esta manera», señala el conseller, quien cree que la ciudad puede sufrir un fuerte golpe «dentro de unos años». «Parece que el gobierno tiene los apoyos suficientes con Junts y los tránsfugas de Vox», lamenta, por otra parte, Collado.

Apretando el acelerador

Viñuales está apretando el acelerador para poder adjudicar el contrato de la limpieza a la segunda clasificada. En el pleno del próximo viernes 21 de junio, se aprobará dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Catalán de Contratos. Sin embargo, se llevará el requerimiento de la mesa de contratación a Urbaser de la documentación requerida para seguir el procedimiento. Así pues, el objetivo del gobierno es que se adjudique el contrato a la nueva empresa de forma definitiva en el pleno de julio. El alcalde ya cuenta con el apoyo de Junts y de los no adscritos para que sea posible.

Un acuerdo que podría asentar un precedente en el Ayuntamiento de Tarragona El acuerdo entre el gobierno municipal y los consejeros no adscritos por el contrato de la basura puede asentar un precedente. Los socialistas sudan cada vez que tienen que encontrar los apoyos suficientes para sacar adelante grandes temas de ciudad como pueden ser los presupuestos, las ordenanzas fiscales o, en el futuro, el POUM . La decisión del gobierno de adjudicar el servicio de la limpieza a la segunda clasificada ha generado gran reticencia entre la mayoría de los grupos de la oposición. Sólo Junts y los exconsejeros de Vox avalan la propuesta. Este es un escenario que se podría repetir más veces en lo que resta de mandato. La marcha de Javier Gómez y Jaime Duque de la formación ultraderechista ha ampliado el margen de maniobra del ejecutivo socialista. De hecho, pueden ser figuras clave para desencallar algunas cuestiones importantes, como el del contrato de la limpieza. Partidos de la oposición han manifestado su preocupación para que eso se pueda traducir en una ampliación de gobierno, que ha sido tema recurrente durante las últimas semanas en los pasillos del Ayuntamiento de Tarragona.

