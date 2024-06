La primera propuesta de ordenanza de terrazas permite abrir hasta las 2 h en las plazas de la Part Alta

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

Las plazas de la Part Alta podrán abrir hasta las 2 h de la madrugada de jueves a sábado. El Ayuntamiento de Tarragona hace seis años que trabaja internamente para crear una ordenanza de terrazas que regule el sector en toda la ciudad. Ahora, el gobierno municipal ha presentado el primer borrador de la futura regulación, que tendrá que aprobarse en el consejo plenario.

«Queremos una ordenanza viva, que se ajuste a las necesidades de la calle y no quede obsoleta en pocos años», explicó ayer Montse Adan, consejera de Comercio. El documento de propuesta gira entorno a tres ejes clave: los horarios, el incumplimiento y el mobiliario. Primero, el horario de cierre de las terrazas en toda la ciudad será a las 00 h, de domingo a jueves. El resto de días, y los festivos y vísperas de festivos, será a las 01 h. En verano, se alargará hasta las 02 h.

En cambio, el régimen especial que tenía hasta ahora la plaza de la Font también lo tendrá la Illa Corsini, así como en la plaza del Fòrum, la del Rei y el tramo inicial de la Rambla Nova. De domingo a miércoles cerrarán a las 01 h y de jueves a sábados a las 02 h. «Así, queremos descongestionar los espacios. Este régimen diferente se llegó a contemplar extenderlo a toda la ciudad, pero los técnicos lo rechazaron», indicó la consejera.

Segundo, la Guardia Urbana creará un régimen sancionador específico para las terrazas, con diferentes tipos de multas. «También se plantea que si un local reincide a la hora de romper la norma se le retire una temporada el permiso de terrazas», expuso Adan. El documento final del cuerpo de seguridad se conocerá en los próximos días.

Por último, la propuesta del ejecutivo municipal no contempla permitir techos rígidos y estructuras grandes y fijas. «Queremos optar por materiales móviles, más ligeros, que se puedan retirar fácilmente y no ocupen tanto espacio», indicó la consejera. En esta línea, no se permitirá publicidad ajena al establecimiento en las terrazas y se regularán las dimensiones. «Por ejemplo, las pizarras tendrán que estar dentro de la zona del local y tendrán que estar autorizadas previamente», aseveró Adan.

La consejera también anunció que las terrazas se excluirán de las cocas centrales de la Rambla Nova, menos en el tramo del Balcó, y en la calle Major, calle de Canyelles y en la calle Unió. «Queremos que sean espacios especiales para fomentar el comercio local», concluyó Adan.