Un vecino de Tarragona cae por un agujero del alcantarillado y resulta herido leve

Un vecino de Tarragona ha resultado herido leve este domingo por la mañana después de caer en un agujero del alcantarillado. El hombre ha denunciado a través de las redes sociales que la tapa se encontraba abierta y ha adjuntado una fotografía de las heridas causadas por la caída.

El vecino ha denunciado a 'X' que «está muy bien que se abran alcantarillas para sanear el más bien posible las calles, pero no está nada bien que no lo señalicéis porque me ha costado un buen susto», ha indicado.

En el tuit, el hombre ha indicado que se trataba de la calle Josep Ras i Claravalls, en la Vall de l'Arrabassada. Se trata de una de las zonas donde más inundaciones se generan a causa de las lluvias fuertes, como las que han caído esta noche.

De hecho, Tarragona ha sido una de las ciudades de Cataluña donde más ha llovido. Se ha llegado a los 44 litros por metro cuadrado.

