Ningún candidato supera el primer filtro para ocupar la gerencia de Promoción Económica de Tarragona

Oriol Castro

El concurso público del Ayuntamiento de Tarragona para encontrar a un nuevo gerente del Área de Turismo, Promoción Económica y Comercio ha quedado desierto en primera instancia. Cinco candidatos se presentaron para ocupar el puesto de trabajo, pero ninguno ha sido admitido.

Cuatro aspirantes han sido descartados por no haber acreditado una experiencia de dirección de dos años en el sector público o de cinco años en el sector privado, entre otras cuestiones. El último candidato no se ha admitido por no haber presentado un certificado acreditativo de sanciones en su expediente personal y por no presentar el proyecto de gestión pedido en las bases del concurso.

Sin embargo, los candidatos todavía se encuentran en plazo para presentar reclamaciones a la lista de admitidos del Ayuntamiento. De momento, desde la plaza de la Font no aclaran si se volverá a abrir una nueva convocatoria o no ya que el proceso selectivo todavía no ha acabado legalmente.

Hasta 84.000 euros anuales

El nuevo gerente ejercerá la dirección superior de gerencia del Patronato Municipal de Turismo y la dirección y coordinación del servicio de Trabajo y Activación económica y del Servicio Municipal de Ocupación. Su sueldo fijo será de 79.181,4 euros al año. Aparte, tendrá un complemento variable, en función de la consecución de los objetivos, de 5.278,80 euros. Los candidatos tienen que tener obligatoriamente una titulación superior universitaria.

Facilitar la coordinación

Este nuevo puesto de trabajo, que se considera de alto cargo, forma parte de una nueva estructura gerencial en el consistorio, impulsada por el gobierno municipal. Según explica el Ayuntamiento, se busca esta figura porque «facilitará el impulso y coordinación de estas áreas, definiendo la estrategia y velando por su correcto despliegue, de acuerdo con los objetivos establecidos por la corporación municipal».

La duración de este contrato sería hasta que, una vez terminado este mandato, cese al presidente de la corporación que lo nombre. Sin embargo, el nuevo futurible alcalde podría prorrogar su contrato durante otro mandato.

Otras gerencias

Más allá, el alcalde Rubén Viñuales apuesta por crear otras gerencias en el área de Servicios Generales y en el área de Urbanismo, que tendrá que afrontar el reto del nuevo POUM. De momento, todavía no se han abierto los concursos públicos para ocupar estos puestos de trabajo.

Se elimina la del Patronato

En el momento de la aprobación de los presupuestos municipales de este año, desde el área de Hacienda ya se avisó de que se eliminaría la gerencia del Patronato de Turismo. Esta medida se impulsó para ahorrar gastos municipales. El sueldo de este gerente podía llegar a los 80.000 euros.

Hasta el momento, esta es la única gerencia que se ha eliminado en las diferentes áreas del Ayuntamiento de Tarragona, aunque circularon rumores sobre una posible destitución de la actual gerente de Tarragona Ràdio.