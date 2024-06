Junts quiere consejerías de peso para entrar en el gobierno de Tarragona, pero ECP descarta un pacto a tres

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Tarragona ha superado, sin excesivas complicaciones, el primer año de mandato con sólo nueve consejeros. Sin embargo, el alcalde, Rubén Viñuales, busca una ampliación de gobierno que les dé «estabilidad».

El alcalde quiere cerrar un acuerdo que implique tener mayoría y reitera, una vez más, que Junts y En Comú Podem son «socios prioritarios». La formación de Jordi Sendra ve con buenos ojos una posible entrada en el gobierno, pero pedirán tener consejerías relevantes. En cambio, ECP sigue rechazando un pacto en tres con los socialistas y Junts.

Viñuales destaca los «esfuerzos importantes» que han hecho ambas formaciones para poder sacar adelante grandes temas de ciudad, como las ordenanzas fiscales. Junts y comunes también fueron pilares fundamentales para la aprobación de los presupuestos del 2024. También lo fue Esquerra Republicana, que votó a favor de las cuentas.

La entrada de los republicanos en el gobierno, sin embargo, se plantea inviable por la fría relación entre el PSC y ERC. El alcalde descarta, incluso, que un acuerdo entre las dos formaciones para la investidura en el Parlament de Catalunya pueda cambiar la situación en Tarragona. En este sentido, apunta que los pactos «supramunicipales» no influirán en los pactos que se puedan producir en el Ayuntamiento.

Así, el escenario político en la plaza de la Font no ha variado mucho con respecto al que había hace unos meses. Al principio de año, Viñuales se reunió con los comunes para proponerles entrar en el equipo de gobierno, una oferta formal que fue rechazada por ECP, ya que no contemplaban ninguna ecuación que incluyera a Junts. Su portavoz, Jordi Collado, asegura que se mantienen en la misma posición y no formarán parte de ningún ejecutivo «en minoría o con la derecha». En aquel momento, Viñuales afirmaba que sólo ampliaría si implicaba tener mayoría.

La predisposición de Junts

El grupo municipal de Junts, encabezado por Jordi Sendra, sí que vería con buenos ojos la posibilidad de entrar en el gobierno. Tanto si es con 12 consejeros—los 9 del PSC y los 3 de la formación soberanista—, como si es con 14 incluyendo a En Comú Podem. Eso sí, los juntaires pedirán consejerías «de peso» para tener un papel relevante dentro del ejecutivo.

La formación hará llegar sus peticiones a los socialistas cuando llegue el momento de las negociaciones, que, presumiblemente, llegarían una vez pasadas de las elecciones europeas de este domingo. Lo cierto es que la negativa de ECP a un pacto a tres hace ciertamente complicado llegar a la estabilidad que busca Viñuales para lo que resta de mandato.

La alternativa de un ejecutivo con Junts, sin mayoría, permitiría repartir mejor la carga de trabajo y los esfuerzos del día a día, pero no solucionaría el desgaste que supone tener que negociar hasta el último día para encontrar los apoyos suficientes para sacar adelante las votaciones cruciales en el pleno municipal. De hecho, la incorporación de la formación de Sendra podría dificultar las futuras negociaciones con el resto de grupos. En el caso de los comunes, Collado asegura que «dificultaría nuestra relación con el gobierno».