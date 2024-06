Husni Abdel Wahed: «Los países europeos saldarían una deuda si reconocen Palestina, en buena parte lo que nos pasa es culpa suya»

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo valora el reconocimiento del estado de Palestina por parte del gobierno Español?

«España ha demostrado una gran capacidad de iniciativa, gestión y liderazgo. La justicia y la paz corren un riesgo alto a causa del genocidio que el Estado de Israel está perpetrando contra el pueblo palestino.

El reconocimiento de países como España o Noruega ratifican que el camino es una solución política, el reconocimiento e implementación de los derechos del pueblo palestino».

¿Cree que puede abrir un precedente para otros países de la Unión Europea?

«Yo no sé si el resto seguirán los pasos de España o no. Lo que pienso es que los que han reconocido el estado Palestino han hecho el correcto y han sido del lado correcto de la historia. Han demostrado un compromiso con los valores y los principios».

¿Un reconocimiento por parte de todos los países de la Unión sería una victoria?

«Sería muy importante, sí. Más de un 75% de los países del mundo ya nos reconocen. Que lo hagan los países europeos tendría un impacto importante. Además, si lo hacen, estarían saldando una deuda.

Recordemos que el estado de Israel y su creación a costa del estado Palestino fue un proyecto de Europa y quien tiene la responsabilidad de la tragedia que vive el pueblo palestino en buena parte son los países europeos. No estoy hablando de la Unión Europea, pero sí de los países europeos».

¿Qué piensa de la relación armamentística entre España e Israel?

«España nos ha confirmado que desde el 7 de octubre se ha paralizado la emisión de cualquier permiso de exportación o importación de armas de Israel. Es un buen indicio el hecho de que los barcos con cargas de armamentos no han llegado a las costas españolas».

Aparte de España hay otros países que envían armas a Israel.

«Toda la comunidad internacional tendría que actuar de manera contundente contra el suministro de armas en Israel. Los Estados Unidos, Alemania o Gran Bretaña, más que amigos de Israel, son cómplices de un genocidio».

¿Es posible separar la economía de la política?

«Sin ser marxista, le diría que Marx definía la política como economía concentrada. Y yo pienso que es un gran acierto esta definición, porque economía y política van de la mano.

La industria armamentística es uno de los motores de las grandes economías, y recordamos que todos los países de la OTAN se han comprometido a elevar el porcentaje de gasto militar a un mínimo del 2%.

Si estos países dedicaran el 1% de los ingresos per cápita a la paz, la educación y la cultura... ¿No sería más beneficioso para la humanidad? Yo apuesto a que si lo hicieran, no habría guerras, pobreza, hambre, y la humanidad estaría mucho mejor».

La ONU ha pedido el alto el fuego y también la detención de Netanyahu y los líderes de Hamás. Nada de eso ha pasado. ¿Cree que fallan los protocolos y organismos internacionales?

«El orden o sistema es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Los mecanismos y métodos de la ONU son producto de aquello. Hoy el mundo ha cambiado, la realidad es diferente y se requiere reformar los organismos internacionales para acompañar los cambios que se han producido.

Hay países hegemónicos que no renunciarán a los privilegios que tienen, y por eso no están interesados en este cambio. No sólo con Palestina, en otros casos, estos organismos internacionales han fallado y no han estado a la altura».

¿El pueblo palestino podrá perdonar a Israel?

«Soy palestino, y tengo la certeza de qué sí. Somos un pueblo diverso, multiétnico, multicultural y con diversidad religiosa. Si queremos liberarnos no es para aplicar las políticas de los opresores. El pueblo palestino no caerá en la trampa de imitar a su opresor».

¿Cuál ha sido el compromiso del alcalde de Tarragona?

«El alcalde y su equipo se han comprometido a brindar la ayuda que puedan y no dudo de que lo harán lo mejor posible. Estamos sufriendo un genocidio. Requerimos enormes recursos para la reconstrucción y rehabilitación de los territorios palestinos ocupados, y sea cuál sea la ayuda que puedan brindar, será bienvenida».

Tarragona enviará 15.000 euros de ayuda Tarragona enviará 15.000 euros a Palestina para «contribuir a la paz en el Oriente Medio», indica el representante del Ajuntament en el Fondo Catalán de Cooperación para el Desarrollo, el conseller Jordi Collado ( ECP ). El dinero servirá para la rehabilitación de edificios e infraestructuras, un hecho «imprescindible».

